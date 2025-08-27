Dagens PS
Dagensps.se
Världen

SAS äldsta långdistansplan i blåsväder – två fel på fyra veckor

Trots incidenterna landade flyget säkert båda gångerna – men frågan väcks om det är dags att pensionera SAS veteran. (Foto: Bene Riobó, Wikipedia)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Det äldsta planet i SAS långdistansflotta har på kort tid drabbats av två allvarliga tekniska incidenter. Samtidigt är det just denna maskin som bolaget ofta sätter in på linjen Stockholm–Newark.

Två incidenter på kort tid

Den 27 juli var LN-RKM på väg från Newark till Köpenhamn som SK910. Efter flera timmars flygning över Atlanten fick planet problem med generatorerna och besättningen beslutade att göra en säkerhetslandning i Edinburgh. Enligt sajten AvHerald hade en generator slagits ut redan före avgång och ytterligare en under flygningen.

”Två liknande problem på samma flygplan inom loppet av en månad är ovanligt och gör att det här planet kommer att granskas extra noga av teknikerna”, säger flygexperten Jan Ohlsson till Perfect Weekend.

Den 21 augusti inträffade nästa händelse. Då var samma plan i trafik som SK904 från Newark till Stockholm. Strax efter start, på cirka 6 000 fots höjd, rapporterades problem med elsystemen. Flyget vände tillbaka och landade utan dramatik på Newark. Enligt uppgifter stod planet kvar i nästan 19 timmar innan det kunde tas i drift igen.

Här är ett modernt SAS-plan som flyger långdistans utan incidenter. (Foto: Pressbild)
Den vanligaste New York-maskinen

LN-RKM är av någon anledning ofta den maskin SAS sätter in på sträckan Stockholm–Newark, en av bolagets mest trafikerade långlinjer. Det innebär att många svenska USA-resenärer de senaste åren sannolikt har flugit just med denna veteran.

SAS håller låg profil

SAS har hittills inte gått ut med någon kommentar om de två händelserna. Bolaget har heller inte publicerat någon information på sin pressida.

”När SAS inte kommenterar öppnar man för spekulationer. I de flesta fall handlar det om enskilda tekniska fel som går att åtgärda, men tystnaden kan skapa oro hos resenärer”, menar Jan Ohlsson.

Normal livslängd men extra ögon på äldre plan

Att ett flygplan används i mer än 20 år är inget ovanligt inom kommersiell trafik, men när tekniska problem inträffar tätt inpå varandra riktas ofta extra uppmärksamhet mot just den maskinen.

”Ett flygplan som är 23 år kan fortfarande flyga säkert, men det kräver mer underhåll och större beredskap för att snabbt åtgärda fel”, säger Jan Ohlsson.

SAS satsar på både affärsresenärer och privatresenärer – och lanserade nyligen en ny premiumkabinklass. (Foto: Viggo Cavling)

Resenärernas verklighet

För passagerarna innebar båda incidenterna förseningar, men säkerheten äventyrades inte. Flygplanet landade säkert vid båda tillfällena och inga personskador rapporterades.

Perfect Weekend Guide: SAS A330 LN-RKM

  • Registrering: LN-RKM
  • Leveransår: 2002
  • Ålder: Nästan 23 år
  • Incidenter 2025:
    • 27 juli – generatorproblem, omdirigerat till Edinburgh.
    • 21 augusti – elektriskt fel, återvände till Newark.
  • Vanligaste linjen: Flygs ofta på sträckan Stockholm–Newark.
  • Flottan i övrigt: SAS har åtta A330, varav de flesta är levererade 2015–2019.

Källor: AvHerald, Airportia, Check-in.dk

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

