Så kan AI-fejkar manipulera svenska valet

Drog igång med AI-fejk

Wilders inledde för övrigt PVV:s kampanj med en AI-genererad video om ett fiktivt framtida Nederländerna styrt av sharialagar. Videon var gjorde med Open AI:s videogenerator Sora.

“För högerextrema är mycket av deras tillvägagångssätt normbrytande och chockerande. De fruktar inte att deras rykte ska drabbas”, kommenterade forskaren Fabio Votto frågan om varför högerextrema dominerar.

Ändå tvingades till och med Geert Wilders till reträtt. I måndags bad han Frans Timmermans, tidigare ledamot av EU-kommissionen och nu ledare för den gröna vänstern, om ursäkt.

”Normaliseringen oroande”

Det gjorde han sedan de två parlamentsledamöter som nämns ovan, publicerat AI-genererade framställningar där Timmermans i en förs bort av polis handbojad och i en annan har händerna på en hög med sedlar.

“Normaliseringen av sådana metoder är oroande”, säger Hannes Cools, biträdande professor i den mänskliga faktorn i ny teknik vid universitetet i Amsterdam. Det nederländska valet “är ett av de första valen i Europa där vi ser att har blivit en integrerad del av valkampanjer på olika sätt”, säger Claes de Vreese, professor i AI och samhälle i Amsterdam.

Att skildra fiktiva händelser eller attackera eller misskreditera andra kandidater är bara två sätt AI-genererat innehåll används för att påverka opinionen.

Forskare varnar för en tredje, förmodligen mer direkt, metod där AI kan påverka valresultaten: användare frågar AI-chattrobotar vem de ska rösta på.

De är särskilt sårbara

”Chattrobotar är fulla av misstag”, säger de Vreese och tillägger att ”de tillskriver fel partier olika partipositioner, och de verkar också ha en slags sugeffekt” i en specifik politisk riktning.

”Människor med låg läskunnighet är särskilt sårbara för AI-genererad desinformation”, konstaterar Cools.

Det här späder på oron inför, exempelvis, nästa års svenska riksdagsval där väljarna och demokratin alltså kan behöva kämpa både mot utländsk påverkan och mot extrema rörelsers försök att manipulera sanning och opinion.

Främlingsfientliga Sverigedemokraterna, största parti i det nu styrande regeringsunderlaget, har redan tidigare avslöjats med trollfabriker och varit ledande i att använda sociala medier för att driva opinion med tveksamma källor.

