Två gånger i sommar har ryska tankfartyg varit nära att gå på grund utanför finska Borgå. Nu kommer finska larm om dålig beredskap.
Ryska oljefartyg nära gå på grund
Mest läst i kategorin
Hamas öppnar för vapenvila och släppta gisslan
Bollen ligger på Israels planhalva. Sedan Hamas sagt ja till ett förslag om vapenvila väntar nu medlarna i Gazakriget spänt på Israels svar. Hamas har sagt ja till det förslag om vapenvila som ligger på förhandlingsbordet, uppgav källor inom den terrorstämplade extremiströrelsen på måndagen. Timmarna senare uppgav Egypten och Qatar, som medlar i kriget i …
Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump
I Washington samlades på måndagen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, USA:s president Donald Trump och ledande europeiska företrädare. Resultatet väcker snarare oro än lugn. Förhandlingsbordet i Vita huset var fullt av artigheter, men bakom kulisserna rådde en känsla av fälla. Donald Trump pressade enligt flera bedömare Kiev att överväga territoriella eftergifter till Ryssland, i utbyte mot …
Statsepidemiologen säger upp sig i ilska – "Vägs ände är nådd"
Statsepidemiologen beskriver en myndighet utan medicinsk kompetens i ledningen och ett ledarskap som han menar brister på flera punkter. Efter två år på posten lämnar Magnus Gisslén sitt uppdrag och riktar samtidigt skarp kritik mot Folkhälsomyndigheten. Missa inte: När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna. Dagens PS “Vägs ände är nådd” Magnus Gisslén …
Är vi på väg mot jordens sjätte massutdöende?
Forskare varnar för att mänsklighetens enorma koldioxidutsläpp kan sätta planeten på en kurs som liknar tidigare katastrofer i jordens historia – när nästan allt liv dog ut. Daniel Rothman, matematiker vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), studerar hur jordens kolcykel fungerar och hur den kan rubbas ur balans. När det har hänt tidigare i historien …
Därför kan svetten stoppa dig i säkerhetskontrollen
Visste du att din egen svett kan göra dig misstänkt i säkerhetskontrollen? Under heta vår- och sommardagar har amerikanska TSA avslöjat att fukt i kläderna – särskilt i intima områden – kan få kroppsskannrar att slå larm. Då blir det plötsligt mer än bara en genomlysning; du riskerar att få en extra kroppsvisitering. Svett + …
I sommar har det skett två allvarliga tillbud utanför Borgå, öster om Helsingfors. Båda gångerna har det handlat om Kallbåda grund och båda gångerna om ryska tankfartyg som varit nära att gå på grund, skriver Yle.
Nu vädjar finska räddningsverket till regeringen om förstärkt beredskap för oljebekämpning och arbetet i Östersjön.
Containrar med oljebekämpningsutrustning finns längs hela kusten, bland annat i Kalkstrand, Pellinge och vid kärnkraftverket i Lovisa.
Intensiva ryska störningar i Östersjön. Dagens PS
“Måste ha bättre beredskap”
De två allvarliga incidenterna i sommar oroar räddningspersonalen, som menar att staten måste satsa mer på beredskap för oljebekämpning.
”Risken för en oljeolycka har aldrig varit så stor som nu”, säger räddningsdirektören Peter Johansson hos Yle.
Det är framför allt den växande ryska skuggflotta som börjat köra på Östersjön som, med gamla och rostiga båtar, ökar hotbilden.
Samtidigt har de ökade hoten inte lett till att räddningsverket fått större resurser.
”Vi får i praktiken mindre pengar och risken har ökat”, säger Peter Johansson.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Sämre resurser i dag
Räddningsverket ansvarar för oljebekämpningen vid kusten, men har fått sämre resurser för att öva oljebekämpning.
Staten beviljar inte de pengar som Oljeskyddsfonden tidigare beviljat räddningstjänsten för att öva samt för att skaffa och underhålla utrustning.
Nu har räddningsverket ändå fått ett litet tillägg för bekämpningen. Finska regeringen avsatte 2,5 miljoner euro i vårens tilläggsbudget till räddningsverken runt Finska viken och Östnyland fick en halv miljon av de pengarna.
Resurserna används till utrustning som är anpassad för att samla upp förnybara bränslen.
Fartyg som drivs med förnybara bränslen blir vanligare, medan räddningstjänstens utrustning främst kan hantera fossila bränslen.
Faktum är att räddningsverk och gränsbevakning inte heller rår på de fossila bränslena.
Radioaktivt arv i Östersjön – nu har det spårats. Dagens PS
Klarar högst 30 procent
De tankfartyg som i dag trafikerar Östersjön kan transportera upp till 100 000 ton olja, men räddningsverkens maxnivå man kan förbereda sig på är mängder upp till 30 000 ton.
I den ryska skuggflottans spår har problemet mångfaldigats. Nästan hälften av all rysk export av råolja och oljeprodukter går via Östersjön, enligt en granskning av Spotlight.
”Sker det en stor oljeolycka till sjöss kommer logistiken att bli det största problemet”, säger Peter Johansson.
En av hans stora våndor gäller vad som händer om ett oförsäkrat fartyg kör på grund och orsakar en miljökatastrof. Den frågeställningen omfattar den ryska skuggflottan.
”Om en tanker läcker talar vi om kostnader på miljoner och åter miljoner euro. Vem ska då betala för allt jobb”, undrar räddningsdirektören.
“Hela Östersjö-fisket snart utslaget”. Dagens PS
Kräver hårdare tag mot skuggflottan: “Måste stå enade”. Realtid
Senaste nytt
Ryska oljefartyg nära gå på grund
Två gånger i sommar har ryska tankfartyg varit nära att gå på grund utanför finska Borgå. Nu kommer finska larm om dålig beredskap. I sommar har det skett två allvarliga tillbud utanför Borgå, öster om Helsingfors. Båda gångerna har det handlat om Kallbåda grund och båda gångerna om ryska tankfartyg som varit nära att gå …
Worth waiting for? Nu blir Big Mac dansk
När är en Big Mac dansk? Hvergang. Åtminstone från sommaren 2026, när McDonald´s och Danish Crown nu initierar ett nytt samarbete. Danish Crown börjar nu bygga den fabrik i danska Vejen, där mer än 5 000 kvadratmeter ska anslås till att göra hamburgare för Quarter Pounder och Big Mac för McDonald´s, meddelar företaget. Det blir en …
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Hamas öppnar för vapenvila och släppta gisslan
Bollen ligger på Israels planhalva. Sedan Hamas sagt ja till ett förslag om vapenvila väntar nu medlarna i Gazakriget spänt på Israels svar. Hamas har sagt ja till det förslag om vapenvila som ligger på förhandlingsbordet, uppgav källor inom den terrorstämplade extremiströrelsen på måndagen. Timmarna senare uppgav Egypten och Qatar, som medlar i kriget i …
Först ut: Långa paketbud med drönare
”Jag skulle nog säga att det här är Sverige-premiär”, säger projektledaren. Det handlar om leveranser med drönare över inlandet i norr. Under sommaren har flera lyckade testflygningar gjorts mellan Dåva och Holmön, en sträcka på 35 kilometer. Denna vecka testar man längre sträckor och låter drönare lastade med paket flyga från Åsele till Fjälltuna utanför …