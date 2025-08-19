Ryska oljefartyg nära gå på grund

I sommar har det skett två allvarliga tillbud utanför Borgå, öster om Helsingfors. Båda gångerna har det handlat om Kallbåda grund och båda gångerna om ryska tankfartyg som varit nära att gå på grund, skriver Yle.

Nu vädjar finska räddningsverket till regeringen om förstärkt beredskap för oljebekämpning och arbetet i Östersjön.

Containrar med oljebekämpningsutrustning finns längs hela kusten, bland annat i Kalkstrand, Pellinge och vid kärnkraftverket i Lovisa.

Intensiva ryska störningar i Östersjön. Dagens PS

“Måste ha bättre beredskap”

De två allvarliga incidenterna i sommar oroar räddningspersonalen, som menar att staten måste satsa mer på beredskap för oljebekämpning.

”Risken för en oljeolycka har aldrig varit så stor som nu”, säger räddningsdirektören Peter Johansson hos Yle.

Det är framför allt den växande ryska skuggflotta som börjat köra på Östersjön som, med gamla och rostiga båtar, ökar hotbilden.

Samtidigt har de ökade hoten inte lett till att räddningsverket fått större resurser.

ANNONS

”Vi får i praktiken mindre pengar och risken har ökat”, säger Peter Johansson.

“Norden-Baltikum den nya säkerhetsaxeln”. Dagens PS