Ryska oljefartyg nära gå på grund

Stora hot i Östersjön - två ryska fartyg nära gå på grund
Oljetanken Eagle S, registrerad på Cooköarna, för ankar nära hamnen i Sköldvik i Finska viken vid Borgå i december, ett fartyg i den ryska skuggflottan. (Foto: Jussi Nukari/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Två gånger i sommar har ryska tankfartyg varit nära att gå på grund utanför finska Borgå. Nu kommer finska larm om dålig beredskap.

I sommar har det skett två allvarliga tillbud utanför Borgå, öster om Helsingfors. Båda gångerna har det handlat om Kallbåda grund och båda gångerna om ryska tankfartyg som varit nära att gå på grund, skriver Yle.

Nu vädjar finska räddningsverket till regeringen om förstärkt beredskap för oljebekämpning och arbetet i Östersjön.

Containrar med oljebekämpningsutrustning finns längs hela kusten, bland annat i Kalkstrand, Pellinge och vid kärnkraftverket i Lovisa.

“Måste ha bättre beredskap”

De två allvarliga incidenterna i sommar oroar räddningspersonalen, som menar att staten måste satsa mer på beredskap för oljebekämpning.

”Risken för en oljeolycka har aldrig varit så stor som nu”, säger räddningsdirektören Peter Johansson hos Yle.

Det är framför allt den växande ryska skuggflotta som börjat köra på Östersjön som, med gamla och rostiga båtar, ökar hotbilden.

Samtidigt har de ökade hoten inte lett till att räddningsverket fått större resurser.

”Vi får i praktiken mindre pengar och risken har ökat”, säger Peter Johansson.

Råoljetankern Ozanno passerar Öresund på väg mot Ust-luga i Ryssland. I förgrunden Malmö-piren med det passande(?) namnet Titanic-piren. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Sämre resurser i dag

Räddningsverket ansvarar för oljebekämpningen vid kusten, men har fått sämre resurser för att öva oljebekämpning.

Staten beviljar inte de pengar som Oljeskyddsfonden tidigare beviljat räddningstjänsten för att öva samt för att skaffa och underhålla utrustning.

Nu har räddningsverket ändå fått ett litet tillägg för bekämpningen. Finska regeringen avsatte 2,5 miljoner euro i vårens tilläggsbudget till räddningsverken runt Finska viken och Östnyland fick en halv miljon av de pengarna.

Resurserna används till utrustning som är anpassad för att samla upp förnybara bränslen.

Fartyg som drivs med förnybara bränslen blir vanligare, medan räddningstjänstens utrustning främst kan hantera fossila bränslen.

Faktum är att räddningsverk och gränsbevakning inte heller rår på de fossila bränslena.

Klarar högst 30 procent

De tankfartyg som i dag trafikerar Östersjön kan transportera upp till 100 000 ton olja, men räddningsverkens maxnivå man kan förbereda sig på är mängder upp till 30 000 ton.

I den ryska skuggflottans spår har problemet mångfaldigats. Nästan hälften av all rysk export av råolja och oljeprodukter går via Östersjön, enligt en granskning av Spotlight.

”Sker det en stor oljeolycka till sjöss kommer logistiken att bli det största problemet”, säger Peter Johansson.

En av hans stora våndor gäller vad som händer om ett oförsäkrat fartyg kör på grund och orsakar en miljökatastrof. Den frågeställningen omfattar den ryska skuggflottan.

”Om en tanker läcker talar vi om kostnader på miljoner och åter miljoner euro. Vem ska då betala för allt jobb”, undrar räddningsdirektören.

FinlandOljaÖstersjönRysslandskuggflotta
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
