Drömmen om en rik pension ser väldigt olika ut i Europa. I vissa länder sitter äldre hushåll på enorma miljonförmögenheter.
Rika pensionärer – landet där äldre sitter på miljoner
I euroområdet har hushåll i åldern 65 till 74 år en medianförmögenhet på 185 300 euro, motsvarande drygt 2 miljoner kronor. Men bakom snittet döljer sig, som så ofta, stora skillnader.
I vissa länder har äldre hushåll mer än 30 gånger så stor förmögenhet som i andra.
Läs även: Flytta hit som pensionär – bara 7 procent i skatt. Dagens PS
Luxemburg sticker ut
Luxemburg har en tendens att sticka ut i europeiska jämförelser. Här har man Europas högsta genomsnittliga heltidslön och Europas näst högsta ålderspension.
Kikar man på nettoförmögenheten bland landets 65-74-åringar är mönstret detsamma. Medianförmögenheten för äldre hushåll ligger på 1 219 500 euro, drygt 13 miljoner kronor.
I Lettland är motsvarande siffra 36 300 euro, nästan 400 000 kronor.
Siffrorna kommer från Europeiska centralbankens Household Finance and Consumption Survey som omfattar 22 europeiska länder – men inte Sverige.
Missa inte: Pensionärerna har fått 96 000 mer i plånboken: ”Kan unna sig allt”. Dagens PS
Malta, Belgien och Irland
Näst högst ligger Malta, med 310 000 euro (närmare 3,4 miljoner kronor) i medianförmögenhet bland äldre hushåll.
Om man bortser från de två små EU-länderna hamnar Belgien och Irland i topp. I Belgien ligger medianförmögenheten på 307 700 euro, 3,35 miljoner kronor. I Irland är siffran 296 700 euro.
Även Frankrike och Tyskland ligger högt, med 232 800 respektive 232 100 euro. Spanien landar på 200 800 euro.
Italien sticker däremot ut åt andra hållet bland EU:s fyra största ekonomier. Där är medianförmögenheten 168 000 euro, drygt 1,8 miljoner.
Pensionen räknas inte med
Siffrorna visar dock inte hela bilden av pensionärernas ekonomi.
Nettoförmögenhet betyder hushållets tillgångar minus skulder. Det kan handla om bostad, andra fastigheter, fordon, smycken, sparande, aktier och andra finansiella tillgångar. Skulder, som bolån och konsumtionslån, dras av.
Värdet av offentlig pension och tjänstepension räknas således inte in.
Det är viktigt, eftersom ett land med lägre privat förmögenhet ändå kan ha ett starkt pensionssystem.
Läs även: Pensionärer har blivit rikare och nio av tio är nöjda med ekonomin. E55
Bostaden avgör mycket
Enligt forskaren Fabian Pfeffer vid LMU München handlar skillnaderna inte bara om hur mycket människor har sparat själva.
”Dessa skillnader mellan länderna är en påminnelse om att förmögenhet aldrig bara är resultatet av individuellt sparbeteende”, säger han till Euronews.
Han pekar i stället på bostadsmarknader, välfärdsstater, pensionssystem, kreditinstitutioner, familjeöverföringar och historiska vägar in i ägande.
För många äldre är bostaden den största tillgången. Där många har kunnat köpa bostad och sedan sett värdet stiga, blir nettoförmögenheten därför ofta högre.
Läs också: Svenska miljonärer blir fler – men grannländerna springer ifrån. Realtid