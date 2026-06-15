Rika pensionärer – landet där äldre sitter på miljoner

Malta, Belgien och Irland

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Näst högst ligger Malta, med 310 000 euro (närmare 3,4 miljoner kronor) i medianförmögenhet bland äldre hushåll.

Om man bortser från de två små EU-länderna hamnar Belgien och Irland i topp. I Belgien ligger medianförmögenheten på 307 700 euro, 3,35 miljoner kronor. I Irland är siffran 296 700 euro.

Även Frankrike och Tyskland ligger högt, med 232 800 respektive 232 100 euro. Spanien landar på 200 800 euro.

Italien sticker däremot ut åt andra hållet bland EU:s fyra största ekonomier. Där är medianförmögenheten 168 000 euro, drygt 1,8 miljoner.

Pensionen räknas inte med

Siffrorna visar dock inte hela bilden av pensionärernas ekonomi.

Nettoförmögenhet betyder hushållets tillgångar minus skulder. Det kan handla om bostad, andra fastigheter, fordon, smycken, sparande, aktier och andra finansiella tillgångar. Skulder, som bolån och konsumtionslån, dras av.

Värdet av offentlig pension och tjänstepension räknas således inte in.

Det är viktigt, eftersom ett land med lägre privat förmögenhet ändå kan ha ett starkt pensionssystem.

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Bostaden avgör mycket

Enligt forskaren Fabian Pfeffer vid LMU München handlar skillnaderna inte bara om hur mycket människor har sparat själva.

”Dessa skillnader mellan länderna är en påminnelse om att förmögenhet aldrig bara är resultatet av individuellt sparbeteende”, säger han till Euronews.

Han pekar i stället på bostadsmarknader, välfärdsstater, pensionssystem, kreditinstitutioner, familjeöverföringar och historiska vägar in i ägande.

För många äldre är bostaden den största tillgången. Där många har kunnat köpa bostad och sedan sett värdet stiga, blir nettoförmögenheten därför ofta högre.

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