Öresundsbron har stängt på torsdagen på grund av rasrisk och det finns inga uppgifter om när den kan öppna igen. All biltrafik är stängd.
Rasrisk: Öresundsbron stängd för trafik
Den viktiga förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn är av säkerhetsskäl avstängd och det är oklart när den kan öppnas för biltrafik från Sverige till Danmark igen.
Tågtrafiken och trafiken från Danmark till Sverige rullar på som vanligt.
Öresundsbron stängd av säkerhetsskäl
“Vi har fått stänga på grund av säkerhetsskäl”, säger Johan Borglin, trafikledare på Öresundsbron uppger SVT. Enligt uppgifter som DR har tagit del av klassas händelsen som ”sällsynt”, och stängingen beror på vattenmängder från underjorden.
“Det har skett en underminering av vägen på grund av vatten. Det betyder att vägens grund spolas bort och vägen kan spricka”, säger Henrik Stormer, polischef i Köpenhamn, till Ritzau.
Världens dyraste bro
Dagens PS har tidigare rapporterat om att den långa bron mellan Sverige och Danmark är världens dyraste. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn stod klar vid millennieskiftet och firar alltså 25 år i år.
Priset för en resa över bron med en enkelbiljett med bil är 750 kronor.
Det är, konstaterar Sydsvenskan, mer än dubbelt så mycket som det kostar att köra över de näst dyraste broarna i världen: dubbelbroarna mellan Kobe och Naruto i Japan, Confederation Bridge i Kanada och Stora Bältbron i Danmark.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
