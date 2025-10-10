Dagens PS
Dagensps.se
Världen
Politik

Väljarna grubblar – men spelbolagen har redan bytt regering

Med bara ett år till valet tror bettingbolagen på regeringsskifte. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet den 13 september 2026 har valrörelsen tagit fart med skärpta debatter och tydliga positioneringar. Spelbolagen tror på maktskifte, och Liberalerna står inför ett kritiskt läge.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Ett år återstår till riksdagsvalet, och den politiska hettan har redan börjat stiga. Samtidigt visar spelbolagens odds att sannolikheten för ett maktskifte ligger runt 70 procent. Detta är betydligt högre än vad opinionsmätningarna antyder, enligt Betting.se.

Osäkerheten kring om Kristdemokraterna och Liberalerna klarar fyraprocentsspärren ökar ytterligare spelbolagens tro på en vänstermajoritet.

“Det vi kan se är att spelbolagen är betydligt mer övertygade om att det blir maktskifte nästa höst”, säger Leopold Neurath, spelexpert på Betting.se.

Socialdemokraterna vill bli “Sveriges nya tillväxtparti”

Socialdemokraterna växlar upp inför valet 2026 och riktar hård kritik mot regeringens ekonomiska politik. I sin skuggbudget vill partiet ta ledningen i

Riksdagsspärren förändrar maktbalansen

Liberalerna, som nu leds av Simona Mohamsson sedan juni, ges endast omkring 30 procents chans att komma över spärren enligt spelbolagen. Vad som sker efter fredagens utspel från partiet om att inte ingå i regering med SD, som bland annat SVT rapporterat om, återstår att se.

Liberalernas partiledare Simona Mohamssons framtid i riksdagen ser inte så bra ut menar spelbolagen. (Foto: Lars Schröder/TT)

Kristdemokraterna bedöms ha ett bättre läge med närmare 70 procents sannolikhet att klara riksdagen.

“Det är tydligt att spelbolagen ser en stor risk för de mindre partierna,” säger Leopold Neurath.

ANNONS

“Skulle något av partierna falla under spärren förändras maktbalansen ännu mer till de rödgrönas fördel”, tillägger han.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

SCB är försiktigare

I Novus väljarbarometer från september 2025 får Tidöpartierna sammanlagt 45,5 procent, medan de rödgröna ligger på 52,6 procent. Sverigedemokraterna ökar kraftigt och är nu med god marginal större än Moderaterna. Detta är den högsta nivån för SD sedan februari 2020. Socialdemokraterna ligger kvar på historiskt höga nivåer med 36,2 procent.

Läs även:
Kritiken mot ministrarnas aktieinnehav växer. Realtid

I SCB:s stora partisympatiundersökning från maj 2025, den senaste i sitt slag, visar att Liberalerna skulle få endast 2,8 procent. Kristdemokraterna skulle få 3,4 procent om det vore val då.

Detta innebär att båda partierna ligger under fyraprocentsspärren, med statistiskt säkerställda minskningar jämfört med riksdagsvalet 2022.

Ebba Busch vinner – på Google

Betting.se har också undersökt hur mycket svenskarna googlar partier och partiledare. Här är sifforna lite annorlunda än partisympatierna.

På Google är det Ebba Busch som engagerar mest bland partiledarna, med omkring 50 000 sökningar per månad. Hon följs av Ulf Kristersson på 40 500 och Jimmie Åkesson på 33 100. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén ligger längst ner på listan.

ANNONS

När Simona Mohamsson valdes till partiledare i juni noterades 135 000 googlingar den månaden. Detta var en dramatisk ökning från omkring 140 sökningar per månad förra hösten.

Missa inte:
Företaget skrev Ebba Busch-citat om sig själva: “Seger för Sverige”. E55

I augusti låg intresset kvar på 18 100 sökningar. Ett liknande mönster sågs för Centerpartiets Anna-Karin Hatt. Hon gick från några hundra sökningar till 90 000 i samband med partiledarskiftet i maj.

Socialdemokraterna är det mest googlade partiet med 18 100 sökningar, före Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet på omkring 12 000 vardera. Kristdemokraterna ligger längst ned med 5 400 sökningar.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KristdemokraternaLiberalernaOpinionsmätningregeringenriksdagenRiksdagsspärrSocialdemokraternaValVal 2026
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS