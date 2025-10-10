Väljarna grubblar – men spelbolagen har redan bytt regering

Ett år återstår till riksdagsvalet, och den politiska hettan har redan börjat stiga. Samtidigt visar spelbolagens odds att sannolikheten för ett maktskifte ligger runt 70 procent. Detta är betydligt högre än vad opinionsmätningarna antyder, enligt Betting.se.

Osäkerheten kring om Kristdemokraterna och Liberalerna klarar fyraprocentsspärren ökar ytterligare spelbolagens tro på en vänstermajoritet.

“Det vi kan se är att spelbolagen är betydligt mer övertygade om att det blir maktskifte nästa höst”, säger Leopold Neurath, spelexpert på Betting.se.

Riksdagsspärren förändrar maktbalansen

Liberalerna, som nu leds av Simona Mohamsson sedan juni, ges endast omkring 30 procents chans att komma över spärren enligt spelbolagen. Vad som sker efter fredagens utspel från partiet om att inte ingå i regering med SD, som bland annat SVT rapporterat om, återstår att se.

Liberalernas partiledare Simona Mohamssons framtid i riksdagen ser inte så bra ut menar spelbolagen. (Foto: Lars Schröder/TT)

Kristdemokraterna bedöms ha ett bättre läge med närmare 70 procents sannolikhet att klara riksdagen.

“Det är tydligt att spelbolagen ser en stor risk för de mindre partierna,” säger Leopold Neurath.

“Skulle något av partierna falla under spärren förändras maktbalansen ännu mer till de rödgrönas fördel”, tillägger han.