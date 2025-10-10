Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet den 13 september 2026 har valrörelsen tagit fart med skärpta debatter och tydliga positioneringar. Spelbolagen tror på maktskifte, och Liberalerna står inför ett kritiskt läge.
Väljarna grubblar – men spelbolagen har redan bytt regering
Ett år återstår till riksdagsvalet, och den politiska hettan har redan börjat stiga. Samtidigt visar spelbolagens odds att sannolikheten för ett maktskifte ligger runt 70 procent. Detta är betydligt högre än vad opinionsmätningarna antyder, enligt Betting.se.
Osäkerheten kring om Kristdemokraterna och Liberalerna klarar fyraprocentsspärren ökar ytterligare spelbolagens tro på en vänstermajoritet.
“Det vi kan se är att spelbolagen är betydligt mer övertygade om att det blir maktskifte nästa höst”, säger Leopold Neurath, spelexpert på Betting.se.
Socialdemokraterna vill bli "Sveriges nya tillväxtparti"
Socialdemokraterna växlar upp inför valet 2026 och riktar hård kritik mot regeringens ekonomiska politik. I sin skuggbudget vill partiet ta ledningen i
Riksdagsspärren förändrar maktbalansen
Liberalerna, som nu leds av Simona Mohamsson sedan juni, ges endast omkring 30 procents chans att komma över spärren enligt spelbolagen. Vad som sker efter fredagens utspel från partiet om att inte ingå i regering med SD, som bland annat SVT rapporterat om, återstår att se.
Kristdemokraterna bedöms ha ett bättre läge med närmare 70 procents sannolikhet att klara riksdagen.
“Det är tydligt att spelbolagen ser en stor risk för de mindre partierna,” säger Leopold Neurath.
“Skulle något av partierna falla under spärren förändras maktbalansen ännu mer till de rödgrönas fördel”, tillägger han.
SCB är försiktigare
I Novus väljarbarometer från september 2025 får Tidöpartierna sammanlagt 45,5 procent, medan de rödgröna ligger på 52,6 procent. Sverigedemokraterna ökar kraftigt och är nu med god marginal större än Moderaterna. Detta är den högsta nivån för SD sedan februari 2020. Socialdemokraterna ligger kvar på historiskt höga nivåer med 36,2 procent.
I SCB:s stora partisympatiundersökning från maj 2025, den senaste i sitt slag, visar att Liberalerna skulle få endast 2,8 procent. Kristdemokraterna skulle få 3,4 procent om det vore val då.
Detta innebär att båda partierna ligger under fyraprocentsspärren, med statistiskt säkerställda minskningar jämfört med riksdagsvalet 2022.
Ebba Busch vinner – på Google
Betting.se har också undersökt hur mycket svenskarna googlar partier och partiledare. Här är sifforna lite annorlunda än partisympatierna.
På Google är det Ebba Busch som engagerar mest bland partiledarna, med omkring 50 000 sökningar per månad. Hon följs av Ulf Kristersson på 40 500 och Jimmie Åkesson på 33 100. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén ligger längst ner på listan.
När Simona Mohamsson valdes till partiledare i juni noterades 135 000 googlingar den månaden. Detta var en dramatisk ökning från omkring 140 sökningar per månad förra hösten.
I augusti låg intresset kvar på 18 100 sökningar. Ett liknande mönster sågs för Centerpartiets Anna-Karin Hatt. Hon gick från några hundra sökningar till 90 000 i samband med partiledarskiftet i maj.
Socialdemokraterna är det mest googlade partiet med 18 100 sökningar, före Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet på omkring 12 000 vardera. Kristdemokraterna ligger längst ned med 5 400 sökningar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
