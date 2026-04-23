Så vill V riva upp dagens ISK-skatt vid valvinst

Hyllas av Aktiespararna

Nyligen hyllades också ISK-skatten av Aktiespararnas ny vd Anna-Karin Jatko i en intervju med Dagens PS:

”När EU nu försöker reformera den europeiska aktiemarknaden så är det Sverige och bland annat vår ISK-modell som är förebild”, sa hon då.

Vid ett regeringsskifte i höst kan dock ISK-skatten som vi känner den i dag försvinna – i alla fall om Vänsterpartiet får som de önskar.

Vill sänka fribeloppet

ANNONS

“Vi har inget emot privat kapital. Men frågan är om det är bra att det samlas hos några få eller används kortsiktigt”, säger partitoppen Ida Gabrielsson i en längre intervju med Placera.

För det första ska taket för när man måste börja betala ISK-skatt sänkas till 50 000 kronor per person från de 300 000 kronor i fribelopp som gäller i dag sedan finansminister Elisabeth Svantessons senaste reform.

För det andra vill man ta bort möjligheten helt på att vara en del av ISK-modellen för alla som har ett kapital på över 2 miljoner kronor.

“Vi tycker att vanlig kapitalskatt ska gälla om man har över två miljoner”, säger hon till tidningen vilket i praktiken innebär 30 procents beskattning på all vinst.

Även S är för en höjd ISK-skatt

Ida Gabrielsson har själv ett litet sparkapital på ett ISK-konto.

Och hon är positiv till den svenska sparkultuturen som hon kallar ”väldigt bra”.

“Alla som har ett ISK är inte det vi syftar på som kapitalägare. De som äger den största delen av kapitalet är fortfarande väldigt få.”

ANNONS

Även Socialdemokraterna har varit inne på att införa höjd ISK-skatt för de med högre kapital, i S fall 3 miljoner kronor, som Dagens PS rapporterat.

