Dagens ISK-skatt kommer att höjas betydligt vid ett regeringsskifte i höst. I alla fall om Vänsterpartiet får bestämma.
Så vill V riva upp dagens ISK-skatt vid valvinst
Över en viss beloppsgräns så ska ISK-modellen inte ens vara kvar enligt partiets ekonomiskt-politiske talesperson Ida Garbrielsson.
ISK-skatt en succé
Införandet av det så kallade investeringssparkontot – i korthet kallat ISK – av dåvarande finansminister Anders Borg 2012 har blivit en modern svensk succé.
Nära 4 miljoner svenskar har enligt den senaste statistiken sedan dess startat ett konto för sparande i aktier och fonder på ett betydligt enklare och smidigare sätt en den gamla vinstskattmodellen.
En låg årlig schablonskatt dras från kontot vilket sänkt trösklarna för sparande och även gjort det betydligt mer ekonomiskt förmånligt.
Hyllas av Aktiespararna
Nyligen hyllades också ISK-skatten av Aktiespararnas ny vd Anna-Karin Jatko i en intervju med Dagens PS:
”När EU nu försöker reformera den europeiska aktiemarknaden så är det Sverige och bland annat vår ISK-modell som är förebild”, sa hon då.
Vid ett regeringsskifte i höst kan dock ISK-skatten som vi känner den i dag försvinna – i alla fall om Vänsterpartiet får som de önskar.
Vill sänka fribeloppet
“Vi har inget emot privat kapital. Men frågan är om det är bra att det samlas hos några få eller används kortsiktigt”, säger partitoppen Ida Gabrielsson i en längre intervju med Placera.
För det första ska taket för när man måste börja betala ISK-skatt sänkas till 50 000 kronor per person från de 300 000 kronor i fribelopp som gäller i dag sedan finansminister Elisabeth Svantessons senaste reform.
Så blir nya ISK-skatten: ”Fler får fuck-off-kapital”
Now it is completely clear how large the reduced tax on ISK savings will be.
För det andra vill man ta bort möjligheten helt på att vara en del av ISK-modellen för alla som har ett kapital på över 2 miljoner kronor.
“Vi tycker att vanlig kapitalskatt ska gälla om man har över två miljoner”, säger hon till tidningen vilket i praktiken innebär 30 procents beskattning på all vinst.
Även S är för en höjd ISK-skatt
Ida Gabrielsson har själv ett litet sparkapital på ett ISK-konto.
Och hon är positiv till den svenska sparkultuturen som hon kallar ”väldigt bra”.
“Alla som har ett ISK är inte det vi syftar på som kapitalägare. De som äger den största delen av kapitalet är fortfarande väldigt få.”
Även Socialdemokraterna har varit inne på att införa höjd ISK-skatt för de med högre kapital, i S fall 3 miljoner kronor, som Dagens PS rapporterat.
