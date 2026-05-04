Nu brådskar det – sista dagen att deklarera

Förr var det något av en tradition för många och en form av jippo. Utanför det som kallades Skatteskrapan på Södermalm i Stockholm ringlade sig kön lång när folk lämnade in sin deklaration i absolut sista minuten.

Men sedan länge har Skatteverket lämnat ”Skrapan” och majoriteten av deklarationerna lämnas numera digitalt till Skatteverket.

Man talade ju förr om en lägereldskänsla när det gällde vissa tv-program som ”Mello”, sportevenemang eller kungliga bröllop. Att lämna sin deklaration på papper var lite grann av en sådan där lägereldsgrej, säger Johan Schauman, deklarationsexpert hos Skatteverket.

Digital brevlåda

I år har Skatteverket skickat ut drygt 8,4 miljoner deklarationer varav nästan 6,2 miljoner gått till en digital brevlåda. Antalet som lämnar in en fysisk pappersdeklaration minskar samtidigt konstant.

Det har stadigt gått ned i takt med bank-id och du behöver inte ens ha Kivra för att deklarera digitalt utan du kan ringa eller sms:a. Min gissning är att vi kommer att gå ned mot omkring 400 000 i år, säger Johan Schauman om hur många som nu ändå lämnar in pappersdeklarationer.

Oavsett digitalt eller på papper, 4 maj är sista datum. I takt med möjligheten att kunna få skatteåterbäringen redan i april har allt fler valt att deklarera nästan omedelbart och inte vänta in i det sista.

Det har förskjutits och i dag är det 1,3–1,4 miljoner som deklarerar första dygnet medan det var cirka 250 000 som deklarerade sista dygnet, säger Johan Schauman om hur det såg ut förra året.

Kan ansöka om anstånd

ANNONS

För den som ändå behöver mer tid finns möjlighet att ansöka om anstånd på Skatteverkets hemsida.

Även den möjligheten blir det allt färre som utnyttjar, påpekar Johan Schauman. Vanligtvis handlar det om cirka 50–60 000 varje år.

Det är fascinerande, trots att vi har blivit mer generösa och gjort det enklare att få det här anståndet, så är det färre och färre som begär anstånd.