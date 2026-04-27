Kung Charles möter Trump med Falklandsöarna som hävstång

Därför skickas kungen

Den brittiska regeringen kan inte skicka Keir Starmer till Vita huset utan att det ser ut som en kapitulation. Kungen är politiskt neutral och Trump gillar kungahuset.

Tanken är att Charles ska värma upp stämningen, hålla ett imponerande tal inför kongressen, och i det privata mötet i ovala rummet få Trump på bättre humör inför de riktiga förhandlingarna mellan ländernas regeringar.

PS analys

Falklandsöarnas omgivande vatten rymmer potentiella oljefyndigheter och den geopolitiska osäkerheten sätter direkt press på brittiska tillgångar. Pundet och Londonbörsen reagerar känsligt för varje signal om försvagat transatlantiskt förtroende.

Trump signalerar i praktiken: ”Vill ni behålla vårt stöd för Falklandsöarna, och undvika fler obehagliga läckor, så behöver ni ge oss något tillbaka”.

Det ”något” kan handla om att Storbritannien börjar bidra mer militärt till USA:s agenda, öppnar upp för amerikanska jordbruksprodukter i handelsavtalet, eller tar en tydligare USA-vänlig linje i Iran-frågan.

Storbritanniens förhandlingsposition mot USA är redan kringskuren av Irankriget och EU-förhandlingarna. Om USA formellt omvärderar sin neutralitet i suveränitetsfrågan riskerar brittiska energiintressen kring öarna att urholkas.

Läs även: Andra energikrisen kommer – detta händer med din elräkning