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Politik

Saudisk investerarkonferens tvingas ställa in

Saudisk investerarkonferens skjuts upp av säkerhetsskäl. Arkivbild.
Saudisk investerarkonferens skjuts upp av säkerhetsskäl. Foto: Amr Nabil/AP/TT
Den årliga flaggskeppskonferensen Future Investment Initiative (FII), som också går under namnet ”Davos in the desert”, skulle ha ägt rum den 26–29 oktober. I snart ett årtionde har konferensen fungerat som ett skyltfönster för Saudiarabiens ansträngningar att locka globala investerare, företagsledare och statschefer.

Investeringskonferensen i Saudiarabien, ofta kallad ”Davos i öknen”, har skjutits upp till nästa år efter att landet utsatts för upprepade attacker från den Iranstödda Huthirörelsen i Jemen.

Den årliga flaggskeppskonferensen Future Investment Initiative (FII), som också går under namnet "Davos in the desert", skulle ha ägt rum den 26–29 oktober. I snart ett årtionde har konferensen fungerat som ett skyltfönster för Saudiarabiens ansträngningar att locka globala investerare, företagsledare och statschefer.

Beslutet att ställa in fattades efter att den internationella flygplatsen i Riyad – ett återkommande mål för Huthiattacker – tvingats stänga efter en attack den 10 oktober där 13 personer dödades. Det finns i nuläget ingen tidsplan för när flygtrafiken kan återupptas.

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