Valfiasko visar vår nya politiska verklighet

Missnöjet mot Keir Starmers Labour har fått allt fler röstare att röra sig bort från mitten. (Foto: Emil Nicolai Helms/Scanpix Denmark/TT och Kirsty Wigglesworth/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

I ett katastrofalt fyllnadsval i Caerphilly, Wales, förlorade Storbritanniens styrande Labourparti nästan allt stöd i sitt äldsta fäste. Istället ökade vänsternationalistiska Plaid Cymru och högerpopulistiska Reform UK, vilket oroar Europas mittenpartier.

Caerphilly i södra Wales är mest känd för sitt slott och sin omgärdande natur. Fram tills nu.

Staden har länge vart ett fäste för brittiska Labourpartiet. Men efter hundra år av dominans krossades Labourpartiets makt i Wales på fredagen, i ett fyllnadsval till det walesiska parlamentet Senedd.

Plaid Cymru, det walesiska vänsternationalistiska partiet som är känt för att verka för ett självständigt Wales fick 47,4 procent av rösterna.

Samtidigt fick Nigel Farages högerpopulistiska Reform UK 36 procent.

Labour, med Keir Starmer som partiledare och Englands premiärminister, fick blygsamma 11 procent av rösterna i Caerphilly.

Resultatet skrämmer nu partiets strateger inför nästa val till det walesiska parlamentet 2026, och inför det brittiska parlamentsvalet vilket hålls senast 2029.

Labour misslyckas med att hålla högerpopulisterna borta

Valet i Caerphilly, Wales, hade det största valdeltagandet någonsin för ett fyllnadsval till det walesiska parlamentet. En av anledningarna tros bero på att Reform UK lyckats locka väljare som vanligtvis inte röstar men som nu gjorde det i missnöje mot det styrande Labourpartier.

Wales är känt för sina slott, och nu för sitt bottenlåga stöd till Labourpartiet. (Foto:
Viktor Nummelin/TT)
Nu är politiker från Labour självkritiska efter valresultatet. Enligt Labourpolitker från Wales som vill förbli anonym, berättade för Politico att partiet misslyckats eftersom:

”Vi har ägnat alla dessa år åt att samla in data om människor som vi vet brukar rösta och som ofta lutar åt Labour. Men de här väljarna, som normalt inte röstar, brukar vi helt enkelt strunta i. Därför har vi ingen information om dem alls.”

Samtidigt som högerpopulistiska Reform UK med Nigel Farage i spetsen fick ett starkt valresultat, växte också vänsternationalistiska Plaid Cymru.

En av anledningarna till Plaid Cymrus starka valresultat är att de argumenterade för att Plaid Cymru, och inte Labourpartiet, var bästa alternativet för att hålla borta Reform UK från makten.

Väljare röstade således taktiskt för att hålla högerpopulistiska partier undan. Detta hotar Labours traditionella roll som det “säkra” alternativet för väljare som vill blockera högern.

Valresultatet i Wales kan ses som ett oroande tecken för Europeiska ledare då allt fler väljare rör sig bort från mitten. I alla fall är det så i Caerphilly, Wales.

StorbritannienVal
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

