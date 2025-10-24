Valfiasko visar vår nya politiska verklighet

Caerphilly i södra Wales är mest känd för sitt slott och sin omgärdande natur. Fram tills nu.

Staden har länge vart ett fäste för brittiska Labourpartiet. Men efter hundra år av dominans krossades Labourpartiets makt i Wales på fredagen, i ett fyllnadsval till det walesiska parlamentet Senedd.

Plaid Cymru, det walesiska vänsternationalistiska partiet som är känt för att verka för ett självständigt Wales fick 47,4 procent av rösterna.

Samtidigt fick Nigel Farages högerpopulistiska Reform UK 36 procent.

Labour, med Keir Starmer som partiledare och Englands premiärminister, fick blygsamma 11 procent av rösterna i Caerphilly.

Resultatet skrämmer nu partiets strateger inför nästa val till det walesiska parlamentet 2026, och inför det brittiska parlamentsvalet vilket hålls senast 2029.

Labour misslyckas med att hålla högerpopulisterna borta

Valet i Caerphilly, Wales, hade det största valdeltagandet någonsin för ett fyllnadsval till det walesiska parlamentet. En av anledningarna tros bero på att Reform UK lyckats locka väljare som vanligtvis inte röstar men som nu gjorde det i missnöje mot det styrande Labourpartier.

Wales är känt för sina slott, och nu för sitt bottenlåga stöd till Labourpartiet. (Foto:

Viktor Nummelin/TT)

ANNONS

Nu är politiker från Labour självkritiska efter valresultatet. Enligt Labourpolitker från Wales som vill förbli anonym, berättade för Politico att partiet misslyckats eftersom: