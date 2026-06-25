Kristersson: Historiskt beslut om ny kärnkraft

Videberg Kraft har i sin tur flera av Sveriges allra största bolag bakom sig, framhåller han.

Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige.

Det är faktiskt ett helt historiskt beslut, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff i Almedalen.