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Politik

Kristersson: Historiskt beslut om ny kärnkraft

Statsminister Ulf Kristersson i Almedalen häromdagen.
Statsminister Ulf Kristersson i Almedalen häromdagen. Foto: Jessica Gow/TT

Videberg Kraft har i sin tur flera av Sveriges allra största bolag bakom sig, framhåller han.

Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige.

Det är faktiskt ett helt historiskt beslut, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff i Almedalen.

Videberg Kraft har i sin tur flera av Sveriges allra största bolag bakom sig, framhåller han.

Staten kommer enligt statsministern att gå in som delägare i projektet.

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