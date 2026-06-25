Slutligt EU-ja till USA:s nya tullar

Det formella godkännandet på torsdagen innebär i praktiken att nästan alla EU-varor beläggs med 15-procentiga importtullar i USA.

EU:s medlemsländer har nu sagt sitt slutliga ja till tulluppgörelsen med USA från sommaren 2025.

Det formella godkännandet på torsdagen innebär i praktiken att nästan alla EU-varor beläggs med 15-procentiga importtullar i USA.