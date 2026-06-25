Slutligt EU-ja till USA:s nya tullar
EU:s medlemsländer har nu sagt sitt slutliga ja till tulluppgörelsen med USA från sommaren 2025.
Det formella godkännandet på torsdagen innebär i praktiken att nästan alla EU-varor beläggs med 15-procentiga importtullar i USA.
Uppgörelsen togs fram efter ett möte mellan kommissionsordförande Ursula von der Leyen och USA:s president Donald Trump i Skottland i fjol somras, men har försenats rejält av europeiskt missnöje med Trumps krav gentemot Grönland samt andra handelshot.
”EU kan svara snabbt och proportionerligt om uppgörelsen inte respekteras eller dess intressen står på spel”, skriver ordförandelandet Cyperns energi- och handelsminister Michael Damianos i ett pressmeddelande.