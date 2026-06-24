C: Första 15 000 kronorna ska vara skattefria

Vi vill ersätta dagens jobbskatteavdrag och skattereduktion för förvärvsinkomster med en ny skattefri grundlön, som innebär att de första 15 319 kronorna av arbetsinkomsten varje månad blir skattefria, säger C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff i Almedalen.

Hon anser att Sverige har en ”jobbkris” och menar att förslaget skulle göra stor skillnad.

Denna reform kan i sig bidra med 40 000-50 000 nya jobb, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Det är vårt löfte till väljarna och alla som i dag känner en stor hopplöshet inför den arbetslöshet man möter i samhället.

Fler betande kor

Förslaget beräknas kosta 24,2 miljarder per år. På frågan om hur det ska finansieras svarar C-ledaren att man har utrymme eftersom man inte lagt en lika expansiv budget som regeringen. Hon räknar också med att förslaget kommer att kunna bli verklighet först mot slutet av mandatperioden och att man kommer att hitta finansiering allteftersom.

Det blir en sänkning för alla som tjänar under 40 000 kronor, och sen så blir det inga höjningar för dem som tjänar mer, säger C-ledaren.

Centerpartiet har under dagen även gått ut med att man kraftigt vill öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel, från 50 till minst 80 procent. Bland annat vill C sätta upp ett mål på en halv miljon fler betande djur i landet.

Sänkt skatt för bönder

ANNONS

Från ett traktorflak i Visby säger C-ledaren att Sverige i dag importerar stora delar av både nötköttet och lammköttet.

Det är klart att det inte går att få upp vår självförsörjningsgrad till 80 om vi inte har fler betande djur. Och det bästa med fler betande djur är att det också håller landskapen öppna, vilket bidrar till den biologiska mångfalden.

C vill också sänka skatten för lantbrukare, bland annat genom ett jordbruksavdrag som innebär en skattesänkning på 7 procent för lantbruksföretag. Unga lantbrukare ska också kunna få ta ett särskilt etableringslån.