Förenkling ska spara 88 miljarder om året i EU
EU-kommissionen hoppas spara miljardbelopp för företag i EU med nya förenklingsförslag på skatte- och energisidan.
Genom att bland annat ta bort skatteregler som bedöms som onödiga och överlappande, till exempel när det gäller källskatt för gränsöverskridande utbetalningar av räntor och utdelningar, hoppas EU-kommissionen spara minst motsvarande 88 miljarder kronor om året.
På energisidan ska i sin tur pengar sparas genom att oftare övergå till digital energimärkning, särskilt när det gäller produkter som säljs direkt mellan företag – som till exempel kyldiskar till matbutiker – snarare än till vanliga konsumenter. Även bildäck omfattas.
Onsdagens två förslag ingår i EU-kommissionens långa rad av så kallade ”omnibus-paket” för att minska byråkratin och förbättra konkurrenskraften.