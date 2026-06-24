Förenkling ska spara 88 miljarder om året i EU

På energisidan ska i sin tur pengar sparas genom att oftare övergå till digital energimärkning, särskilt när det gäller produkter som säljs direkt mellan företag – som till exempel kyldiskar till matbutiker – snarare än till vanliga konsumenter. Även bildäck omfattas.

Onsdagens två förslag ingår i EU-kommissionens långa rad av så kallade ”omnibus-paket” för att minska byråkratin och förbättra konkurrenskraften.