Tillgång till interna EU-dokument väcker oro i Bryssel. Nu varnar diplomater för att känslig information kan hamna i fel händer.
Diplomater varnar: EU-dokument riskerar att läcka till Kreml via AfD
Bakgrunden är att ledamöter från det tyska partiet Alternative für Deutschland, AfD, har tillgång till ett omfattande dokumentarkiv med material från EU:s beslutsprocesser.
Databasen innehåller tusentals dokument varje år, inklusive sammanfattningar från möten där medlemsländer diskuterar känsliga frågor som säkerhetspolitik och stöd till Ukraina.
Samtidigt ökar spänningarna mellan Europa och USA, där Tyskland förbereder motåtgärder mot amerikanska företag inför nya konflikter med Donald Trump – ett tecken på hur relationen snabbt försämras.
Tillgången skapar osäkerhet
Flera diplomater och lagstiftare beskriver situationen som problematisk.
Eftersom alla ledamöter i det tyska parlamentet har tillgång till databasen, finns det en risk att information sprids vidare.
“Problemet är att vi har ett parti där det finns befogade misstankar om informationsläckor till Kina eller Ryssland.”
Oro för läckor påverkar redan hur diskussioner förs inom EU.
Diplomater uppger att man i vissa fall begränsar vilken information som delas i större grupper.
Det innebär i praktiken att samarbetet mellan medlemsländer påverkas.
Säkerhetsrisk i ett öppet system
Systemet som används, där dokument delas med ett stort antal användare, har länge varit en del av Tysklands parlamentariska kontroll.
Syftet är att säkerställa transparens och ge lagstiftare möjlighet att granska regeringens arbete på EU-nivå.
Samtidigt innebär det att flera tusen personer har tillgång till material som i andra sammanhang hade hanterats mer restriktivt.
“Vi vidtar alla möjliga åtgärder för att skydda känslig information.”
Trots det menar flera bedömare att strukturen i sig innebär en risk, särskilt i en tid där geopolitiken blivit mer komplex.
Påverkar EU:s arbete
Konsekvenserna är redan märkbara.
Diplomater beskriver att känsliga diskussioner i vissa fall förs i mindre grupper för att minska risken för läckor.
Det skapar ett mer fragmenterat beslutsfattande, där inte alla medlemsländer får samma insyn.
AfD avvisar anklagelserna och menar att det saknas grund för misstankarna.
En större fråga om förtroende
Frågan handlar i grunden om balansen mellan öppenhet och säkerhet.
EU bygger på samarbete och informationsdelning, men också på förtroende mellan medlemsländer.
När det förtroendet ifrågasätts påverkas hela systemet.
Utvecklingen visar hur snabbt politiska förändringar kan få konsekvenser långt utanför det enskilda landet, och hur känslig informationshantering blivit en central fråga i Europas säkerhetspolitik.
