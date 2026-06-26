Busch: Svenska segrar om flaskhalsavgifter

EU:s medlemsländer enades på fredagsförmiddagen om den del i det så kallade nätpaketet som bland annat berört flaskhalsavgifterna.

Det här är en avgörande lagstiftning på väg mot en riktig energiunion, säger energikommissionär Dan Jørgensen nöjt efter uppgörelsen på ett ministermöte i Luxemburg.

Även Ebba Busch är nöjd, trots vårens uppmärksammade strid och kritik mot förslaget.

Ja, det får man säga. Det är nästan en otänkbar förflyttning som vi har lyckats få till. Inga av de pengar som uppkommit hittills av svenskarnas elpengar . . . kommer att få användas för någonting annat än i Sverige, säger Busch.

Öppnar för kärnkraft?

Uppgörelsen innebär bland annat att så kallade flaskhalsavgifter som uppstår internt i ett land också ska användas internt i landet. Uppstår de mellan två länder ska de bara kunna användas till projekt som gynnar just dem – och bara till en viss del, upp till 25 procent.

För Sverige och Busch har det också varit centralt att så långt som möjligt få bestämma själv vad pengarna ska användas till – och att det inte nödvändigtvis bara ska få handla om utbyggnad av elnät. Det tycker sig nu Busch ha fått löften om.

Vi har fått in skrivningar om att när man har uppnått det som elmarknadsdirektivet stipulerar – att pengarna ska användas primärt till nätutbyggnad – så ska man kunna använda pengarna mer flexibelt för sådant som ökar användningen av nätet, det vill säga bygga ut mer baskraft, säger Busch.

Även om inte kärnkraftsstöd nämns specifikt ser hon det som en möjlighet.

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Det kan vara många olika åtgärder – kärnkraft skulle kunna vara en av dem. Men det är upp till oss att göra den tolkningen, säger Busch.