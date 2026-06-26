EU:s medlemsländer enades på fredagsförmiddagen om den del i det så kallade nätpaketet som bland annat berört flaskhalsavgifterna.
Busch: Svenska segrar om flaskhalsavgifter
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) gräver ner stridsyxan i konflikten med EU:s energikommissionär Dan Jørgensen.
En uppgörelse öppnar för att använda de omdiskuterade flaskhalsavgifterna till utbyggande av kärnkraft.
EU:s medlemsländer enades på fredagsförmiddagen om den del i det så kallade nätpaketet som bland annat berört flaskhalsavgifterna.
Det här är en avgörande lagstiftning på väg mot en riktig energiunion, säger energikommissionär Dan Jørgensen nöjt efter uppgörelsen på ett ministermöte i Luxemburg.
Även Ebba Busch är nöjd, trots vårens uppmärksammade strid och kritik mot förslaget.
Ja, det får man säga. Det är nästan en otänkbar förflyttning som vi har lyckats få till. Inga av de pengar som uppkommit hittills av svenskarnas elpengar . . . kommer att få användas för någonting annat än i Sverige, säger Busch.
Öppnar för kärnkraft?
Uppgörelsen innebär bland annat att så kallade flaskhalsavgifter som uppstår internt i ett land också ska användas internt i landet. Uppstår de mellan två länder ska de bara kunna användas till projekt som gynnar just dem – och bara till en viss del, upp till 25 procent.
För Sverige och Busch har det också varit centralt att så långt som möjligt få bestämma själv vad pengarna ska användas till – och att det inte nödvändigtvis bara ska få handla om utbyggnad av elnät. Det tycker sig nu Busch ha fått löften om.
Vi har fått in skrivningar om att när man har uppnått det som elmarknadsdirektivet stipulerar – att pengarna ska användas primärt till nätutbyggnad – så ska man kunna använda pengarna mer flexibelt för sådant som ökar användningen av nätet, det vill säga bygga ut mer baskraft, säger Busch.
Även om inte kärnkraftsstöd nämns specifikt ser hon det som en möjlighet.
Det kan vara många olika åtgärder – kärnkraft skulle kunna vara en av dem. Men det är upp till oss att göra den tolkningen, säger Busch.
Slut på pausen?
Uppgörelsen öppnar också för att Sverige kan återuppta satsningen på nya elkablar till Danmark, som pausats på grund av striden med EU-kommissionen.
Fast inte än.
Vi vill se att kommissionens löften verkligen håller för implementering fullt ut i verkligheten. Vi har inte bråttom, säger Busch i Luxemburg.
Fredagens uppgörelse innebär heller inte att hela flaskhalsförslaget är klart. Framöver väntar kompromissförhandlingar med EU-parlamentet innan hela nätpaketet är klart.
Flaskhalsinkomster uppstår när det inte finns tillräckligt mycket överföringskapacitet för el mellan olika elområden.
Flaskhalsinkomsten består av prisskillnaden mellan områdena och tillfaller den som transporterar elen mellan områdena, det vill säga Svenska kraftnät.
De största prisskillnaderna finns som regel mellan elområde 2, södra Norrland och område 3, Svealand.
Tanken är att statliga Svenska kraftnät använder flaskhalsinkomsterna till att förbättra stamnätet för att därigenom öka överföringskapaciteten. Men hittills har mer pengar strömmat in än vad Svenska kraftnät har hunnit göra av med.