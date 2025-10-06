Bankskatt, gratis kollektivtrafik och höjt barnbidrag i S skuggbudget

Oppositionens ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg kritiserade den sittande regeringen hårt vid pressträffen i riksdagen. Han menade att Sverige går i fel riktning med bottenlåg tillväxt i EU, 100 000 fler arbetslösa och en välfärd under press.

“Det är tydligt att högerpartierna abdikerat från tillväxtspolitiken. Vi tar gärna över rollen som Sveriges ledande tillväxtparti. Tillväxten måste upp och välståndet måste växa”, sa Damberg under pressträffen där budgeten presenterades.

Tillväxtpakt och bankskatt

Kärnan i förslaget är en svensk “tillväxtpakt” där staten och näringslivet ska samarbeta för att stärka industrin.

En tillfällig bankskatt uppskattas bidra med 12,6 miljarder till statskassan.

”Elisabeth Svantesson har lagt sig till med en bekymmersrynka och ett strängt tonfall när hon pratar om övervinsterna som bankerna gör på räntenettot. Men hon har fram till nu inte vågat göra något som faktiskt förändrar detta”, säger Damberg.

Socialdemokraterna vill även återinföra de gröna krediter som regeringen avskaffat och satsa på bostadsbyggande, infrastruktur och exportfrämjande.

Även rättvisare skattesänkningar och gratis kollektivtrafik för unga ingår. Enligt Socialdemokraterna skulle regeringens typfamilj med en sjuksköterske- och en polislön få 2 200 kronor i månaden i jämförelse med regeringens 1 800.