Bankskatt, gratis kollektivtrafik och höjt barnbidrag i S skuggbudget

Mikael Damberg (S) presenterade sitt partis budgetalternativ under måndagen. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Socialdemokraterna presenterade på måndagen sitt alternativa budgetförslag för 2026, med kraftiga satsningar på tillväxt, jobb och välfärd. Mikael Damberg lovar att ge en barnfamilj med två vanliga löner 2 200 kronor mer i månaden.

Oppositionens ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg kritiserade den sittande regeringen hårt vid pressträffen i riksdagen. Han menade att Sverige går i fel riktning med bottenlåg tillväxt i EU, 100 000 fler arbetslösa och en välfärd under press.

“Det är tydligt att högerpartierna abdikerat från tillväxtspolitiken. Vi tar gärna över rollen som Sveriges ledande tillväxtparti. Tillväxten måste upp och välståndet måste växa”, sa Damberg under pressträffen där budgeten presenterades.

Tillväxtpakt och bankskatt

Kärnan i förslaget är en svensk “tillväxtpakt” där staten och näringslivet ska samarbeta för att stärka industrin.

En tillfällig bankskatt uppskattas bidra med 12,6 miljarder till statskassan. 

”Elisabeth Svantesson har lagt sig till med en bekymmersrynka och ett strängt tonfall när hon pratar om övervinsterna som bankerna gör på räntenettot. Men hon har fram till nu inte vågat göra något som faktiskt förändrar detta”, säger Damberg.

Socialdemokraterna vill även återinföra de gröna krediter som regeringen avskaffat och satsa på bostadsbyggande, infrastruktur och exportfrämjande.

Även rättvisare skattesänkningar och gratis kollektivtrafik för unga ingår. Enligt Socialdemokraterna skulle regeringens typfamilj med en sjuksköterske- och en polislön få 2 200 kronor i månaden i jämförelse med regeringens 1 800.

Välfärdssatsningar i fokus

För vanliga familjer föreslår partiet höjt barn- och studiebidrag med 200 kronor i månaden, höjt bostadsbidrag på upp till 1 000 kronor och slopat karensavdrag från 1 juli 2026.

Kommuner och regioner skulle få nästan 13 miljarder mer med S-förslaget jämfört med regeringens budget. Över 4 miljarder ska gå till skola och förskola, medan äldreomsorgen får medel motsvarande 4 000 nya anställda.

I budgeten ska ytterligare 4 miljarder kronor gå till fler lärare, 2,4 miljarder kronor till fler anställda i sjukvården och knappt 2 miljarder kronor ska gå till till nyanställningar i äldreomsorgen. 

Fullt finansierat enligt Damberg

Karensavdraget ska också, likt tidigare presenterats, avskaffas. Det är en rättvisereform menar Damberg.

På trygghetssidan föreslås 1,7 miljarder till ett socialtjänstlyft med riskfamiljsprogram och punktmarkering av unga i riskzonen.

Hela förslaget är enligt Damberg fullt finansierat genom förlängd bankskatt, stoppade skattesänkningar för höginkomsttagare och minskad överkompensation till fristående skolor.

Förslaget stärker statsfinanserna med fem miljarder jämfört med regeringens budget, hävdar man.

