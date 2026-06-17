Anthropic-stopp ett ”akut problem” för EU

Att Europas teknikberoende är ett akut problem blev tydligt efter USA:s beslut i fredags att stoppa Anthropics mest avancerade AI-modeller för utländska medborgare.

Under tisdagens debatt krävde EU-ledamöter från flera läger att unionen nu måste snabba på jobbet med europeiskt teknikoberoende enligt EU-kommissionen förslag, rapporterar Europaportalen.

Däremot var ledamöterna oeniga om hur den europeiska digitala suveräniteten ska bli verklighet.

Flera ledamöter pekade på avreglering som lösningen för att göra EU mer oberoende medan andra i stället förespråkade hårdare regler, offentliga investeringar och digital skatt.