Regeringens föreslagna nya lag om offentlig säljverksamhet kan slå hårt mot kommunägda företag som Liseberg – varnar S.
Andersson: Som att Thatcher återuppstått
Socialdemokraterna vill stoppa regeringens föreslagna nya lag om offentlig säljverksamhet – som de menar innebär en risk för tvångsprivatisering.
Det är ett helt orimligt steg, som att Margaret Thatcher återuppstått, säger Magdalena Andersson.
Liseberg är en symbol för vad som skulle riskera att bli tvångsprivatiserat. Men det gäller även djurparker, kommunala badhus och återbruk som finns runt om i kommunerna, säger Andersson, och lovar att lagen rivs upp om S vinner valet i höst.
Näringsminister Ebba Busch (KD) har sagt till Göteborgs-Posten att hon inte ser någon fara för Liseberg och att lagen inte ska tolkas på det sättet.
Men det finns inga garantier, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
Regeringen har föreslagit att lagen om offentlig säljverksamhet, LOS, ska träda i kraft den 1 augusti i år. Tanken är att privata företag ska skyddas från osund konkurrens från offentliga aktörer som agerar på samma marknad.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2026.