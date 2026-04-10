Andersson: Som att Thatcher återuppstått

Regeringens föreslagna nya lag om offentlig säljverksamhet kan slå hårt mot kommunägda företag som Liseberg – varnar S.

Liseberg är en symbol för vad som skulle riskera att bli tvångsprivatiserat. Men det gäller även djurparker, kommunala badhus och återbruk som finns runt om i kommunerna, säger Andersson, och lovar att lagen rivs upp om S vinner valet i höst.

Näringsminister Ebba Busch (KD) har sagt till Göteborgs-Posten att hon inte ser någon fara för Liseberg och att lagen inte ska tolkas på det sättet.

Men det finns inga garantier, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Regeringen har föreslagit att lagen om offentlig säljverksamhet, LOS, ska träda i kraft den 1 augusti i år. Tanken är att privata företag ska skyddas från osund konkurrens från offentliga aktörer som agerar på samma marknad.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2026.