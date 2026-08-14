Polisen har återfunnit stulna Matisse-målningar

Personen som hade Matisse-målningarna har gripits, rapporterar bland andra norska ABC Nyheter och hänvisar till ett uttalande från det brasilianska polisen.

Det blev bytet vid konstrånet

I samband med konstkuppen mot biblioteket i São Paulo i december förra året övermannade två beväpnade män en vakt och hotade även ett äldre par som befann sig i lokalerna när de åtta Henri Matisse-gravyrerna och fem målningar av brasilianaren Cândido Portinari stals.

De tog sig fram till en glaskupol där konstverken förvarades och försvann med verken. Efteråt flydde konsttjuvarna från byggnaden till fots och dagen därpå fann polisen en flyktbil.

En misstänkt person som fångats på bild av säkerhetskameror greps kort efteråt.

Matisse en av 1900-talets största

De gravyrer som försvann vid konstrånet från Biblioteca Mário de Andrade ingick i en gemensam utställning med São Paulo Museum of Modern Art, uppger BBC.

Henri Matisse betraktas som en av 1900-talets mest inflytelserika konstnärer.

De stulna konstverken av Matissen, som nu återfunnits, uppges vara värda motsvarande omkring 1,9 miljoner kronor.

ANNONS

Cândido Portinari anses samtidigt vara en av de mest betydande brasilianska modernistiska konstnärerna.

Läs även: Konstmarknaden vänder uppåt – investerare letar klipp DagensPS