Pilgrimmernas favoritflygplats i Spanien stänger i en dryg månad

Alternativen finns – men kräver mer jobb

Det närmaste alternativet är A Coruña, knappt en timme bort med bil, skriver Euronews. Flygplatsen där väntas ta över en stor del av trafiken under stängningen. Även Vigo fungerar, men innebär längre restid och ofta fler byten.

Det är inget som stoppar resan. Men det flyttar fokus från upplevelse till logistik. Och det är sällan ett steg i rätt riktning.

Få svenskar – men rätt svenskar

Galicien lockar inte volymer från Sverige. De flesta väljer enklare resmål som Palma de Mallorca, Alicante eller Málaga.

De som åker hit gör det av ett skäl. Antingen går de Camino, eller så letar de efter något som känns mindre förutsägbart än Medelhavet.

Pilgrimer på väg in i staden. Foto: Lalo Villar/TT

Spanien hackar lite just nu

Stängningen kommer dessutom i ett läge där delar av det spanska flygsystemet redan är skakigt. Strejker och personalbrist påverkar flera regionala flygplatser.

För resenären innebär det en enkel slutsats: kontrollera din bokning en gång extra. Och ha en plan B.

Santiago ligger kvar där det alltid legat. Men vägen dit är tillfälligt lite mer omständig.

