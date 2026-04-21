Den som planerat att landa mjukt i Santiago de Compostela i Spanien får tänka om. Flygplatsen Santiago-Rosalía de Castro stänger helt mellan den 23 april och den 27 maj. Inga starter, inga landningar. Bara ett tomt landningsfält och en hel del ombokningar.
Pilgrimmernas favoritflygplats i Spanien stänger i en dryg månad
Det handlar inte om någon obskyr regional flygplats. Det här är Galiciens viktigaste nav och en direktlänk för resenärer som vill slippa sista transporten till stadens historiska centrum.
En flygplats med tydligt syfte
Santiago är inte en klassisk semesterdestination för svenskar. Det är inte solstolar och sangria. Det är något mer svettigt och existentiellt.
Flygplatsen är framför allt slutstation för tusentals vandrare och pilgrimer som går Camino de Santiago varje år. Många bokar flyg härifrån för att slippa ytterligare en transport efter att ha gått 20–30 mil till fots.
När flygplatsen stänger försvinner den logiken direkt. Resenären tvingas ta sig vidare till en annan stad. Efter en veckas vandring känns det längre än det är.
Alternativen finns – men kräver mer jobb
Det närmaste alternativet är A Coruña, knappt en timme bort med bil, skriver Euronews. Flygplatsen där väntas ta över en stor del av trafiken under stängningen. Även Vigo fungerar, men innebär längre restid och ofta fler byten.
Det är inget som stoppar resan. Men det flyttar fokus från upplevelse till logistik. Och det är sällan ett steg i rätt riktning.
Få svenskar – men rätt svenskar
Galicien lockar inte volymer från Sverige. De flesta väljer enklare resmål som Palma de Mallorca, Alicante eller Málaga.
De som åker hit gör det av ett skäl. Antingen går de Camino, eller så letar de efter något som känns mindre förutsägbart än Medelhavet.
Spanien hackar lite just nu
Stängningen kommer dessutom i ett läge där delar av det spanska flygsystemet redan är skakigt. Strejker och personalbrist påverkar flera regionala flygplatser.
För resenären innebär det en enkel slutsats: kontrollera din bokning en gång extra. Och ha en plan B.
Santiago ligger kvar där det alltid legat. Men vägen dit är tillfälligt lite mer omständig.
