Trump avvecklar militärt stöd till Baltikum och Europa

Donald Trump tar sin hand ifrån Europa. (Foto: Mark Schiefelbein / Cameron C. Edy / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Den amerikanska administrationen kommer att dra ner på stödet till flera europeiska säkerhetsprogram, framförallt i Baltikum. Frågan är om det som är kvar räcker till

USA kommer att fasa ut säkerhetsstödsprogram för europeiska arméer längs Rysslands gräns. Detta enligt källor som Financial Times varit i kontakt med.

Enligt uppgifter ska Pentagon-tjänstemän i förr veckan informerat europeiska diplomater. USA kommer inte längre att finansiera program som utbildar och utrustar militärer i östeuropeiska länder. Dessa länder skulle befinna sig i frontlinjen i en eventuell konflikt med Ryssland.

Bland de program som ska skalas bort återfinns det så kallade Baltiska säkerhetsinitiativet. Inom det initiativet har USA hittills bistått Estland, Lettland och Litauen med olika militära samarbeten, finansiering och utbildning.

Lämnar Baltikum men behåller trupper i Polen

Redan häromdagen varnade den estländska presidenten Alar Karis för att USA skulle kunna dra ner på sitt stöd. Detta trots att han personligen vädjat till Donald Trump när de möttes i samband med påvens begravning i april.

“Jag förklarade allting. Närvaron av amerikanska trupper i Estland, inte bara i Estland, utan i Europa, är avgörande. Det är viktigt för USA, inte bara Europa”, säger Karis till Politico.

Under onsdagen mötte Donald Trump Polens president Karol Nawrocki. Då meddelades det att USA:s truppnärvaro på 10 000 man i landet inte kommer att försvinna.

Förvirring i Europa och i kongressen

Beslutet om att skära ner på försvaret i Baltikum har skapat förvirring bland europeiska regeringar. Man undersöker nu hur stora luckor det blir i försvaret. Det kontrolleras också om inhemska resurser räcker till för att stoppa dem.

Även i USA:s kongress råder det förvirring om stödet. De undrar hur mycket pengar det ska skäras ner på och hur stor del av nedskärningarna handlar om stödet till Ukraina, skriver Washington Post.

Budget för säkerhetsprogrammen är redan godkända av kongressen så pengar finns för programmen fram tills oktober 2026. Vad som händer därefter är svårt att säga.

David Baker, Pentagons chef för Europa och NATO, ska ha informerat europeiska tjänstemän om beslutet i förra veckan. Enligt uppgifter ska han också ha meddelat att det beror på ändrade prioriteringar för administrationen. De vill nu lägga mer resurser på Stilla havet och Kina.

Donald Trump
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

