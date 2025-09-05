Trump avvecklar militärt stöd till Baltikum och Europa

USA kommer att fasa ut säkerhetsstödsprogram för europeiska arméer längs Rysslands gräns. Detta enligt källor som Financial Times varit i kontakt med.

Enligt uppgifter ska Pentagon-tjänstemän i förr veckan informerat europeiska diplomater. USA kommer inte längre att finansiera program som utbildar och utrustar militärer i östeuropeiska länder. Dessa länder skulle befinna sig i frontlinjen i en eventuell konflikt med Ryssland.

Bland de program som ska skalas bort återfinns det så kallade Baltiska säkerhetsinitiativet. Inom det initiativet har USA hittills bistått Estland, Lettland och Litauen med olika militära samarbeten, finansiering och utbildning.

Lämnar Baltikum men behåller trupper i Polen

Redan häromdagen varnade den estländska presidenten Alar Karis för att USA skulle kunna dra ner på sitt stöd. Detta trots att han personligen vädjat till Donald Trump när de möttes i samband med påvens begravning i april.

“Jag förklarade allting. Närvaron av amerikanska trupper i Estland, inte bara i Estland, utan i Europa, är avgörande. Det är viktigt för USA, inte bara Europa”, säger Karis till Politico.

Under onsdagen mötte Donald Trump Polens president Karol Nawrocki. Då meddelades det att USA:s truppnärvaro på 10 000 man i landet inte kommer att försvinna.