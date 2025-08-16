Paradisön bombas med tusentals myggor – här är anledningen

Ungefär ett dussintals behållare innehållandes tusentals myggor vardera släpptes över Hawaiis skogar i juni med drönare och helikoper, rapporterar CNN.

Men myggen var inga vanliga flygande blodsugare. De var icke-bitande, laboratorieuppfödda hanmyggor. Samtliga bar på en vanlig bakterie som resulterar i ägg som inte kläcks när hanarna parar sig med vilda honor.

Tanken är att över tid ska spridningen av den här typen av hanar, som inte producerar avkomma, bidra till en minskande myggpopulation på Hawaii.

Ska rädda sällsynta fågelarter

Även om få människor gillar myggor så är insatsen inte till för oss. På ön finns det nämligen flera utrotningshotade fåglar av sorten nektarkrypare som hotas av myggen.

Nektarkrypare hotas av malaria på Hawaii. Foto: (Birger Strahl / Unsplash)

Det är, som med människor, dock inte själva myggorna i sig som är farliga utan den speciella sortens fågelmalaria som de bär på.

Tidigare fanns det cirka 50 arter av nektarkrypare på Hawaii. Nu är de bara 17, varav nästan samtliga är utrotningshotade. Fåglarna fyller också en viktig roll som pollinerare och är en central del av den inhemska Hawaiianska kulturen.

Förra året utrotades ‘akikiki, en liten grå fågel, i det vilda, och färre än 100 av de gulgröna ʻakekeʻe uppskattas finnas kvar.