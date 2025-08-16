Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Paradisön bombas med tusentals myggor – här är anledningen

Myggor i tusentals har spritts i Hawaiis skogar för att rädda sällsynta fåglar. Foto: (Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

Flera tusen hundra tusen myggor har släppts över Hawai med drönare. Spridningen av de blodsugande insekterna är inte till för att irritera människor – utan för att rädda sällsynta fåglar.

Ungefär ett dussintals behållare innehållandes tusentals myggor vardera släpptes över Hawaiis skogar i juni med drönare och helikoper, rapporterar CNN.

Men myggen var inga vanliga flygande blodsugare. De var icke-bitande, laboratorieuppfödda hanmyggor. Samtliga bar på en vanlig bakterie som resulterar i ägg som inte kläcks när hanarna parar sig med vilda honor.

Tanken är att över tid ska spridningen av den här typen av hanar, som inte producerar avkomma, bidra till en minskande myggpopulation på Hawaii.

Ska rädda sällsynta fågelarter

Även om få människor gillar myggor så är insatsen inte till för oss. På ön finns det nämligen flera utrotningshotade fåglar av sorten nektarkrypare som hotas av myggen.

Nektarkrypare hotas av malaria på Hawaii. Foto: (Birger Strahl / Unsplash)

Det är, som med människor, dock inte själva myggorna i sig som är farliga utan den speciella sortens fågelmalaria som de bär på.

Tidigare fanns det cirka 50 arter av nektarkrypare på Hawaii. Nu är de bara 17, varav nästan samtliga är utrotningshotade. Fåglarna fyller också en viktig roll som pollinerare och är en central del av den inhemska Hawaiianska kulturen.

Förra året utrotades ‘akikiki, en liten grå fågel, i det vilda, och färre än 100 av de gulgröna ʻakekeʻe uppskattas finnas kvar.

Myggorna sprids när klimatet blir varmare

Insekterna är inte hemmahörande på Hawaii utan anlände förmodligen av misstag via valbåtar. Första upptäckten av myggorna gjorde 1826.

En stor utrotningsvåg svepte då över Hawaii. Men då myggorna främst trivs i tropiskt klimat kunde nektarkryparna klara sig på högre höjder i bergen där det inte var lika varmt.

Men i och med klimatförändringar så höjs temperaturen och myggen sprider sig allt mer.

“Det är en ständig marsch av myggor som rör sig uppåt allt eftersom temperaturen tillåter dem. Fåglarna knuffas längre och längre upp tills det inte finns någon livsmiljö kvar där de kan överleva. Om vi inte bryter den cykeln kommer vi att förlora våra honungskrypare”, säger Chris Farmer, programchef på Hawaii för American Bird Conservancy, till CNN.

Krävs stora mängder myggor

För att lyckas med “myggbombningen” måste man först uppskatta antalet insekter som finns. Sedan släpps tiodubbelt av de manipulerade hanarna för att se till att de parar sig med honorna, säger Chris Farmer.

“Just nu släpper vi ut 500 000 myggor i veckan på Maui och 500 000 myggor i veckan på Kauai”, säger han.

Förhoppningsvis kan projektet också sprida sig till andra delar av världen som har myggproblem. Men enligt Chris Farmer krävs försiktighet. Det är enklare att räkna ut konsekvenserna av att bekämpa en introducerad art istället för en inhemsk.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

