Techbolaget Oracle rusade kraftigt på börsen och gjorde ägaren Larry Ellison till världens rikaste man över en natt. Men allt är inte frid och fröjd och vissa oroar sig nu för en eventuell krasch.
Oracles rusning oroar: "Påminner om IT-kraschen"
Oracles aktie steg på onsdagen med över 40 procent, den största uppgången i bolagets historia.
Kurslyftet gjorde grundaren Larry Ellison till världens rikaste person, med en förmögenhet som växte med omkring 100 miljarder dollar på bara en timme.
Det som utlöste börsfebern var inte Oracles senaste kvartalsrapport, som i själva verket visade lägre intäkter och vinst än analytikerna väntat sig. Istället var det bolagets långsiktiga prognoser som fångade marknadens uppmärksamhet.
Blixtsnabbt skifte: Musk tappade titeln som världens rikaste
Elon Musk fick sig en mindre kalldusch på onsdagen när han – förvisso tillfälligt – förlorade sin plats som världens rikaste person.
Varnar för höga förväntningar
Trots euforin varnar flera analytiker för riskerna bakom Oracles rekordhöga förväntningar, skriver CNN. En stor del av intäktsprognoserna bygger på kontrakt med OpenAI, som ännu inte har visat någon tydlig väg till lönsamhet.
Enligt uppgifter riskerar företaget att bränna 115 miljarder dollar i kapital fram till 2029, långt över tidigare beräkningar.
”Prognosen är så optimistisk att om den kommit från ett mindre etablerat företag hade den nog avfärdats som en överdrift,” säger Steve Sosnick, chefsstrateg vid Interactive Brokers till CNN.
Oracle påminner om 1999
Marknaden är nu både förväntansfull men samtidigt vagt oroad för framtiden.
”Den här datacenterutbyggnad fortsätter att vara ett stort stöd för den amerikanska ekonomin. Så vi hoppas naturligtvis att Larry Ellison har rätt och att denna massiva utbyggnad är hållbar”, sa Peter Boockvar, investeringschef på One Point BFG Wealth Partners, i ett kommentar på onsdagen.
Men Boockvar uttalade också en varning:
”Även om Oracle just har lyckats över all förväntan, kan jag inte låta bli att tänka på vad jag bevittnade 1999 när jag såg en dags ökning av börsvärdet av sådana episka proportioner.”
Med 1999 refererar Boockvar till IT-kraschen där stora börsvärden som i ett trollslag gick upp i rök.
Oracles aktie steg på onsdagen med över 40 procent, den största uppgången i bolagets historia. Kurslyftet gjorde grundaren Larry Ellison till …
