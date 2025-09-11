Oracles rusning oroar: "Påminner om IT-kraschen"

Oracles aktie steg på onsdagen med över 40 procent, den största uppgången i bolagets historia.

Kurslyftet gjorde grundaren Larry Ellison till världens rikaste person, med en förmögenhet som växte med omkring 100 miljarder dollar på bara en timme.

Det som utlöste börsfebern var inte Oracles senaste kvartalsrapport, som i själva verket visade lägre intäkter och vinst än analytikerna väntat sig. Istället var det bolagets långsiktiga prognoser som fångade marknadens uppmärksamhet.

Varnar för höga förväntningar

Trots euforin varnar flera analytiker för riskerna bakom Oracles rekordhöga förväntningar, skriver CNN. En stor del av intäktsprognoserna bygger på kontrakt med OpenAI, som ännu inte har visat någon tydlig väg till lönsamhet.

Enligt uppgifter riskerar företaget att bränna 115 miljarder dollar i kapital fram till 2029, långt över tidigare beräkningar.

Läs även:

50 000 miljarder skäl att tänka till innan du köper AI-bubblan. Realtid

”Prognosen är så optimistisk att om den kommit från ett mindre etablerat företag hade den nog avfärdats som en överdrift,” säger Steve Sosnick, chefsstrateg vid Interactive Brokers till CNN.