Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Oracles rusning oroar: "Påminner om IT-kraschen"

Larry Ellison blev världens rikaste man över en natt. Hur länge varar det? (Foto: Mic Smith/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Techbolaget Oracle rusade kraftigt på börsen och gjorde ägaren Larry Ellison till världens rikaste man över en natt. Men allt är inte frid och fröjd och vissa oroar sig nu för en eventuell krasch.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Oracles aktie steg på onsdagen med över 40 procent, den största uppgången i bolagets historia.

Kurslyftet gjorde grundaren Larry Ellison till världens rikaste person, med en förmögenhet som växte med omkring 100 miljarder dollar på bara en timme.

ANNONS

Det som utlöste börsfebern var inte Oracles senaste kvartalsrapport, som i själva verket visade lägre intäkter och vinst än analytikerna väntat sig. Istället var det bolagets långsiktiga prognoser som fångade marknadens uppmärksamhet.

Blixtsnabbt skifte: Musk tappade titeln som världens rikaste

Elon Musk fick sig en mindre kalldusch på onsdagen när han – förvisso tillfälligt – förlorade sin plats som världens rikaste person.

Varnar för höga förväntningar

Trots euforin varnar flera analytiker för riskerna bakom Oracles rekordhöga förväntningar, skriver CNN. En stor del av intäktsprognoserna bygger på kontrakt med OpenAI, som ännu inte har visat någon tydlig väg till lönsamhet.

Enligt uppgifter riskerar företaget att bränna 115 miljarder dollar i kapital fram till 2029, långt över tidigare beräkningar.

Läs även:
50 000 miljarder skäl att tänka till innan du köper AI-bubblan. Realtid

”Prognosen är så optimistisk att om den kommit från ett mindre etablerat företag hade den nog avfärdats som en överdrift,” säger Steve Sosnick, chefsstrateg vid Interactive Brokers till CNN.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Oracle påminner om 1999

Marknaden är nu både förväntansfull men samtidigt vagt oroad för framtiden.

”Den här datacenterutbyggnad fortsätter att vara ett stort stöd för den amerikanska ekonomin. Så vi hoppas naturligtvis att Larry Ellison har rätt och att denna massiva utbyggnad är hållbar”, sa Peter Boockvar, investeringschef på One Point BFG Wealth Partners, i ett kommentar på onsdagen.

Missa inte:
Börsras för AI – varnar för att bubblan kan spricka. Realtid

Men Boockvar uttalade också en varning:

”Även om Oracle just har lyckats över all förväntan, kan jag inte låta bli att tänka på vad jag bevittnade 1999 när jag såg en dags ökning av börsvärdet av sådana episka proportioner.”

Med 1999 refererar Boockvar till IT-kraschen där stora börsvärden som i ett trollslag gick upp i rök.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIBörsenOracle
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS