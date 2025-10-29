Oljeaktivister tog bensinbil – till klimataktion

En av de “Just Stop Oil”-aktivister som anklagats för att ha skadat världsarvet Stonehenge kom med intressanta upplysningar nyligen under den rättsprocess som pågår i Salisbury Crown Court, uppger BBC News. Enligt 36-åriga Luke Watson, som är en av de åtalade, så användes hans mormors gamla bensinbil för att ta sig till aktionen. Det handlade om en Ford Fiesta.

Använde brandsläckare för att spreja

Luke Watson åtalas tillsammans med två andra personer för att ha sprejat orange färg med brandsläckare på den förhistoriska megalitiska stensättningen 19 juni förra året. De två medåtalade greps i samband med aktionen, uppgav SVT vid händelsen. Luke Watson kunde, enligt BBC, gripas senare genom DNA. Han har tidigare varit engagerad i Extinction Rebellion. En annan grupp av klimataktivister.

Vid rättegången berättade 36-åringen att han använt bilen för att hämta färg och sina medaktivister för att köra ner till Stonehenge. Det här var dagen innan midsommarsolståndet då normalt sett tusentals personer brukar samlas vid Stonehenge.

Stonehenge är inte stenarnas färg

I sitt vittnesmål beskrev Luke Watson hur han ser på det firande som brukar ske runt midsommar och hur det skulle påverkas av klimataktionen.

”Jag ser inte att man möts i Stonehenge har något speciellt att göra med stenarna. Det är mer än träff mellan en massa människor. Upplevelsen kan bli precis lika bra med en orange, eller blå eller grön sten”, sa han till rätten. Ungefär 15 000 personer var på plats när Luke Watson tillsammans med sina två medåtalade genomförde aktionen.

Trion förnekar att det fanns någon avsikt att skada monumentet permanent eller att avsikten var att utsätta åskådare för fara. Kostnaden för att rengöra stenarna var 620 pund. Det motsvarar knappt 8 000 kronor. Rättegången är ännu inte avslutad.