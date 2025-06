Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Motiv för mer pengar till vapen

Det är, naturligtvis, också en del i sammanhanget att Nato har intresse av att sprida bilden att Ryssland orkar kriga på full kapacitet ett antal år till i Ukraina.

Den bilden gör det ännu lättare att motivera de enorma, alternativt abnorma, satsningar på resurser till försvaret som Nato-länderna nu enas om.

Det finns en annan bild av, inte minst, den ryska ekonomin och dess möjligheter att hålla ut, skriver Moscow Times.

I april sade George Barros från USA-baserade ISW, Institute for the Study of War, att Ryssland bara kan fortsätta kriga i nuvarande takt i ytterligare 12-16 månader innan begränsningar i ekonomi och manskap börjar ta ut sin rätt.

Räknar med tuffa tider

Under tisdagen undertecknade president Putin en reviderad federal budget för 2025 där prognosen för olje- och gasintäkterna sänks med 25 procent och där det väntade budgetunderskottet är tre gånger så stort som i den ursprungliga prognosen.

Ryska finansdepartementet har tagit pengar ur NWF, National Wealth Fund, för att täcka underskottet.

Från 2022 till och med 2024 minskade NWF med två tredjedelar, från 113,5 till 37,4 miljarder dollar. I början av juni i år fanns 36,4 miljarder dollar kvar i fonden.

Ekonomin vid den ryska presidentakademin för nationell ekonomi, sägs nu varna för att NWF kan vara uttömd redan under 2026 om de globala råvarupriserna förblir låga.

