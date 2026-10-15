Nya källor: Trump ringde Fifa-chefen – sedan hävdes VM-stjärnans avstängning

Källan: Ett samtal räckte

En av New York Posts källor hävdar att Infantino personligen lovade Trump att ordna saken.

”Han sade till president Trump att han skulle ta hand om det. Ett samtal och saken var klar”, säger källan till tidningen.

Uppgifterna är allvarliga eftersom Fifa enligt sina egna regler normalt kräver minst en matchs avstängning efter ett rött kort.

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New York Posts fyra källor är anonyma, och deras beskrivning av Infantinos agerande har inte kunnat bekräftas oberoende.

Trump bekräftar kontakten

Att telefonsamtalet ägde rum är däremot bekräftat.

Donald Trump berättade redan i juli att han personligen kontaktat Infantino för att få Baloguns straff omprövat.

”Allt jag gjorde var att be om en granskning”, sade Trump tidigare enligt Associated Press.

Han förnekade samtidigt att han hade krävt ett visst beslut.

Infantino har också bekräftat samtalet, men hävdar att Fifas disciplinnämnd arbetade självständigt och att han inte påverkade dess beslut.

En talesperson för Fifa säger till New York Post att organisationens ståndpunkt inte har förändrats trots de nya anonyma uppgifterna.

Interna dokument väcker frågor

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New York Post uppger sig även ha tagit del av läckta interna dokument som visar att Fifa förbereder en ändring av sitt disciplinära regelverk.

Enligt dokumenten ska det uttryckligen förbjudas att skjuta upp automatiska avstängningar efter röda kort.

Tidningen rapporterar att förslaget skickades ut sent på tisdagskvällen, bara 36 timmar före Fifas styrelsemöte.

Kritiker inom europeisk fotboll tolkar förslaget som ett försök att i efterhand hantera den kontroversiella Balogunaffären.

Reuters rapporterar samtidigt att regeländringen väntas diskuteras av Fifas 37 ledamöter på torsdagen.

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