Går emot regeringen: Vill ha bort gränskontroller

Greater Copenhagen Task Force bildades 2021 av samarbetsorganet Greater Copenhagen tillsammans med svenska och danska regeringarna. I samarbete deltar även Dansk industri Sydsvenska industri- och handelskammaren samt Øresundsbro-konsortiet.

Nu har man mötts i Malmö för att diskutera flera konkreta åtgärder att gå vidare med, däribland stärkt samarbete mellan myndigheter, integrerade platsbanker för arbetsmarknaden och stärkt digital integration.

”Vill få bort kontrollerna”

Samtidigt var de omdiskuterade gränskontrollerna uppe till diskussion igen vid mötet där Jessica Rosencrantz, Sveriges EU-minister med ansvar även för nordiska frågor.

”Greater Copenhagen vill ju helst få bort de nuvarande gränskontrollerna, men om de nu ska vara där, så ser vi gärna att man undersöker möjligheter att genomföra dem på ett sätt som inte drabbar pendlarna så hårt som idag”, sade moderaten Carl Johan Sonesson, vice ordförande i Greater Copenhagen.

”Den fria rörligheten och en fortsatt positiv utveckling för företagande, pendling och resande i Öresundsregionen är en viktig fråga för regeringen”, var Rosencrantz icke-svar i sammanhanget.

”Vi arbetar aktivt tillsammans med berörda myndigheter för att hitta lösningar som i än högre grad kan bekämpa den grova brottsligheten och se till att regionen kan fortsätta att utvecklas”, tillade hon.

