Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Går emot regeringen: Vill ha bort gränskontroller

Vill få bort gränskontroller över Öresund
Ser inte helt nöjd ut. Regeringens EU- och Norden-minister Jessica Rosencrantz fick ta emot kritik för gränskontrollerna över Öresund vid Malmö-mötet. (Foto: Pressbild)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Parterna på båda sidor Öresund vill ha bort gränskontrollerna. Måste de vara kvar behöver de bli smidigare för alla pendlare.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Greater Copenhagen Task Force bildades 2021 av samarbetsorganet Greater Copenhagen tillsammans med svenska och danska regeringarna. I samarbete deltar även Dansk industri Sydsvenska industri- och handelskammaren samt Øresundsbro-konsortiet.

Nu har man mötts i Malmö för att diskutera flera konkreta åtgärder att gå vidare med, däribland stärkt samarbete mellan myndigheter, integrerade platsbanker för arbetsmarknaden och stärkt digital integration.

25-åringen som är dyrast i världen. Dagens PS

”Vill få bort kontrollerna”

Samtidigt var de omdiskuterade gränskontrollerna uppe till diskussion igen vid mötet där Jessica Rosencrantz, Sveriges EU-minister med ansvar även för nordiska frågor.

”Greater Copenhagen vill ju helst få bort de nuvarande gränskontrollerna, men om de nu ska vara där, så ser vi gärna att man undersöker möjligheter att genomföra dem på ett sätt som inte drabbar pendlarna så hårt som idag”, sade moderaten Carl Johan Sonesson, vice ordförande i Greater Copenhagen.

”Den fria rörligheten och en fortsatt positiv utveckling för företagande, pendling och resande i Öresundsregionen är en viktig fråga för regeringen”, var Rosencrantz icke-svar i sammanhanget.

”Vi arbetar aktivt tillsammans med berörda myndigheter för att hitta lösningar som i än högre grad kan bekämpa den grova brottsligheten och se till att regionen kan fortsätta att utvecklas”, tillade hon.

Miljarder att tjäna om fler pendlar. Dagens PS

ANNONS
Öresundsbron binder ihop regionen på båda sidor Öresund men gränskontrollerna motverkar integrationen, konstaterar kritikerna. (Foto: Johan Nilsson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

”En tydlig signal”

Mobilitet och integrerad arbetsmarknad annars i fokus i arbetet med att följa upp Öresunds-deklarationen, som de två regeringarna skrev under i somras.

”Öresunds-deklarationen är en tydlig signal om att vi står med en metropolregion, faktiskt den sjätte största i EU, som kan leverera tillväxt, arbetskraft och konkurrenskraft, om vi förmår att undanröja hinder och stärka integrationen”, slog Carl Johan Sonesson fast efter mötet.

”Viktigare än någonsin”

Parterna framhävde samtidigt det skärpta säkerhetsläget och underströk att det gör samarbetet mellan Sverige och Danmark viktigare än någonsin.

”Med bron blev Öresund en region på riktigt. Nu arbetar vi från svensk och dansk sida för att det ska bli lättare att leva, jobba och studera på båda sidor sundet. Stärkt samarbete mellan våra myndigheter, som arbetsförmedlingarna, är en viktig del i det arbetet”, sade Jessica Rosencrantz.

Överraskningen: Nu är de störst i Sverige. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DanmarkÖresundSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS