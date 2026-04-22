"Mirakelträd" ska rena dricksvatten på mikroplaster

Frön från moringaträdet

Många har presenterats på sistone och innefattar bland annat kemiska reningar. Nu kommer en ny studie från Brasilien som rullar ut ett renare alternativ – som visar att frön från moringaträdet kan användas för att rena vatten från mikroplaster.

Trädet används redan i traditionell medicin och sägs ha använts av forntida egyptier för att sterilisera vatten. Nu kan fröna bli ett viktigt verktyg i kampen mot mikroplaster.

Vatten på flaska – för dig som gillar mikroplaster som tillbehör. (Foto: Canva)

Avlägsnar mikroplaster

Ny forskning visar att frön från Moringa oleifera kan avlägsna upp till 98 procent av mikroplaster från dricksvatten – och i vissa fall prestera bättre än kemiska alternativ, enligt Euronews.

Metoden bygger på samma princip som många kemiska reningsprocesser där partiklar i vattnet har en elektrisk laddning som gör att de stöter bort varandra och är svåra att fånga. När denna laddning neutraliseras klumpar partiklarna ihop sig och kan filtreras bort.

Dagens vattenrening använder ofta kemikalier som aluminiumsulfat, men dessa har nackdelar. De kan lämna restämnen i vattnet, skapa stora mängder avfallsslam och kräver en energikrävande produktion.

Många fördelar

Moringaträdets frön radar upp många fördelar som att vara biologiskt nedbrytbara, giftfria, enkla att odla – även i torra områden, klimatvänliga och trädet kan samtidigt fungera som en kolsänka.

Dessutom kan metoden minska behovet av vissa energikrävande steg i reningsprocessen, vilket gör den både billigare och mer hållbar. Trädet har så många bra egenskaper att det kallas ”mirakelträdet”, och kan bli en viktig kamp mot mikroplaster framöver.

Fler studier

Först måste dock fler studier genomföras och mer pengar satsas på området, där metoden behöver testas i större skala innan den kan användas brett i vattenverk.

