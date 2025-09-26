Dagens PS
JUST NU:

Stigande inflation i USA – som väntat

Dagensps.se
Världen

Netanyahus kritik i FN: "Att mörda judar betalar sig"

Israel
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu talar vid FN:s generalförsamling. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Benjamin Netanyahu gick till stenhård attack i FN mot de länder som erkänt Palestina den senaste tiden – enligt Israels premiärminister visar det att det lönar sig att mörda judar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Under fredagen höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tal inför FN:s generalförsamling, samtidigt som talet sändes ut med högtalare till invånarna i det krigshärjade Gaza, med både Hamas och de kvarvarande gisslan som målgrupp.

Redan innan Netanyahu börjat tala lämnade många länders delegater rummet i protest mot Israels krigföring i Gaza, som enligt en ny rapport från FN-organet UNHRC utgör folkmord.

ANNONS

Andra delegater stannade kvar och applåderade. Premiärministern började med att hylla den israeliska arméns insatser mot landets fiender.

“Under det senaste året har vi slagit hårt mot Huthierna, inklusive igår. Vi krossade huvuddelen av Hamas terrormaskineri. Vi lamslog Hizbollah och tog ut de flesta av dess ledare och en stor del av dess vapenarsenal.”

“Kommer inte begå nationellt självmord”

Netanyahu kritiserade kraftigt Frankrike, Storbritannien och andra länder som erkänt Palestina som stat de senaste veckorna, som han menar är att “belöna terrorister” och “spä på antisemitiska attacker världen över”.

“Att mörda judar betalar sig. Det är tydligt efter ert skamliga beslut”, säger Netanyahu och refererar till terrorattacken den 7 oktober 2023 där 1200 människor dödades och mer än 250 personer togs som gisslan.

“Här är ett annat meddelande till de västerländska ledarna. Israel kommer inte tillåta er att köra ner en terrorstat i halsen på oss. Vi kommer inte att begå nationellt självmord för att ni inte har modet att hantera fientlig media och antisemitiska folkmassor på era gator.”

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Ska “göra färdigt jobbet”

ANNONS

Han lovade att “göra färdigt jobbet” med att eliminera Hamas, som han menar kidnappat den palestinska befolkningen “under pistolhot”. Han förnekade anklagelser om att Israel attackerar civila med flit eller att Israel ska ha orsakat svält i Gaza.

Premiärministern bjöd också på nyheter, bland annat att Israel för “seriösa” förhandlingar med den nya regeringen i Syrien om fred länderna emellan.

Netanyahu träffade innan talet USA:s president Donald Trump, som varit en stark allierad för Netanyahu under kriget i Gaza. Netanyahus plan på att utöka de israeliska bosättningarna på Västbanken faller dock inte den amerikanske presidenten i smaken.

“Jag kommer inte att tillåta Israel att annektera Västbanken. Nej, jag kommer inte att tillåta det. Det kommer inte att hända”, skriver Trump enligt Politico.

Läs även: Därför får Israel ha kärnvapen (Dagens PS)

Läs även: Avslöjat: Microsofts koppling till Israels övervakning av civila (Realtid)

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Benjamin NetanyahuFNIsrael
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS