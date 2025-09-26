Netanyahus kritik i FN: "Att mörda judar betalar sig"

Under fredagen höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tal inför FN:s generalförsamling, samtidigt som talet sändes ut med högtalare till invånarna i det krigshärjade Gaza, med både Hamas och de kvarvarande gisslan som målgrupp.

Redan innan Netanyahu börjat tala lämnade många länders delegater rummet i protest mot Israels krigföring i Gaza, som enligt en ny rapport från FN-organet UNHRC utgör folkmord.

Andra delegater stannade kvar och applåderade. Premiärministern började med att hylla den israeliska arméns insatser mot landets fiender.

“Under det senaste året har vi slagit hårt mot Huthierna, inklusive igår. Vi krossade huvuddelen av Hamas terrormaskineri. Vi lamslog Hizbollah och tog ut de flesta av dess ledare och en stor del av dess vapenarsenal.”

“Kommer inte begå nationellt självmord”

Netanyahu kritiserade kraftigt Frankrike, Storbritannien och andra länder som erkänt Palestina som stat de senaste veckorna, som han menar är att “belöna terrorister” och “spä på antisemitiska attacker världen över”.

“Att mörda judar betalar sig. Det är tydligt efter ert skamliga beslut”, säger Netanyahu och refererar till terrorattacken den 7 oktober 2023 där 1200 människor dödades och mer än 250 personer togs som gisslan.

“Här är ett annat meddelande till de västerländska ledarna. Israel kommer inte tillåta er att köra ner en terrorstat i halsen på oss. Vi kommer inte att begå nationellt självmord för att ni inte har modet att hantera fientlig media och antisemitiska folkmassor på era gator.”