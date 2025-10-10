Nazisterna stoppar tyska militären: "Måste ändra lagarna"

Flera europeiska länder står inför en växande säkerhetsutmaning när drönare allt oftare tränger in i landets luftrum.

I Tyskland talas det ofta om hotet från ryska drönare.

Men historiska begränsningar i författningen gör att den tyska militären bakbinds i det inhemska försvaret, skriver Politico.

Polisen bär ansvaret

Efter andra världskriget infördes strikta regler för att förhindra att militären återigen skulle kunna utnyttjas i inrikespolitiska syften.

Författningen från 1949 begränsar därför Bundeswehrs roll till att endast ingripa vid en allvarlig yttre attack.

I vardagliga säkerhetsfrågor, även vid hot från obemannade farkoster, är det polisen som bär ansvaret, skriver Reuters.

Problemet är att polisen saknar kapacitet för att möta hotet. Varken den federala polisen eller de flesta delstater har utrustning för att effektivt upptäcka eller neutralisera drönare.