Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Nazisterna stoppar tyska militären: "Måste ändra lagarna"

tyska
Den tyska militären, Bundeswehr, har inte samma frihet som motsvarigheterna i andra länder. (Foto: Marcus Golejewski/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Tysk militär är kraftigt begränsad och får inte ingripa i det mesta efter andra världskriget. Det vill nu politiker i Tyskland ändra på.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Flera europeiska länder står inför en växande säkerhetsutmaning när drönare allt oftare tränger in i landets luftrum.

I Tyskland talas det ofta om hotet från ryska drönare.

Men historiska begränsningar i författningen gör att den tyska militären bakbinds i det inhemska försvaret, skriver Politico.

Polisen bär ansvaret

Efter andra världskriget infördes strikta regler för att förhindra att militären återigen skulle kunna utnyttjas i inrikespolitiska syften.

Författningen från 1949 begränsar därför Bundeswehrs roll till att endast ingripa vid en allvarlig yttre attack.

I vardagliga säkerhetsfrågor, även vid hot från obemannade farkoster, är det polisen som bär ansvaret, skriver Reuters.

Problemet är att polisen saknar kapacitet för att möta hotet. Varken den federala polisen eller de flesta delstater har utrustning för att effektivt upptäcka eller neutralisera drönare.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Militären får inte ingripa

ANNONS

Bundeswehr däremot har teknisk kompetens, men får endast bidra med så kallat administrativt stöd – som att identifiera misstänkta farkoster eller vidarebefordra information.

Hittills har inga bevis framkommit om att de drönare som setts i tyskt luftrum varit beväpnade, men myndigheterna misstänker att de används för underrättelseändamål.

Förra året rapporterades mystiska drönarobservationer över anläggningar tillhörande bland annat vapentillverkaren Rheinmetall och kemikoncernen BASF.

“Måste ändra lagarna”

Regeringen planerar nu att stärka försvaret genom att bygga upp en särskild drönarförsvarsenhet inom den federala polisen och ett nationellt center för samordning mellan polis, underrättelsetjänst och militär.

“Vi måste ändra lagarna så att de enda som kan ta hand om detta – nämligen Bundeswehr – också ges befogenhet att göra det”, säger Thomas Röwekamp, en kristdemokrat som leder försvarskommittén i parlamantet.

Kan bli svårt juridiskt i Tyskland

Inrikesminister Alexander Dobrindt vill driva igenom lagändringar som skulle ge Bundeswehr rätt att skjuta ned drönare i inrikesluftrum när människoliv anses vara i fara.

Den konstitutionella hållbarheten i en sådan reform är dock osäker. Jurister bedömer att frågan kan hamna i författningsdomstolen om militären tilldelas större befogenheter än i dag.

ANNONS

En varaktig lösning skulle kräva en ändring av grundlagen, något som kräver två tredjedelars majoritet i parlamentet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DrönareNazismTyskland
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS