Minst 16 500 dog i Europa i sommarens värmeslag

Detta visar en studie där effekterna av de extrema temperaturerna i hundratals europeiska städer undersökts, berättar Bloomberg.

Dödsfallen i somras i Europa kopplade till värmen var tre gånger högre än vad som annars skulle ha inträffat.

Fjärde varmaste sommaren i Europa

Det var Europas fjärde varmaste sommar hittills med värmeböljor som sköljde över en rad länder, däribland Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Temperaturer på 46 grader uppmättes i Spanien och Portugal och i Spanien och Italien dog flera arbetare som jobbade utomhus till följd av de höga temperaturerna.

”Dessa siffror representerar verkliga människor som har mist sina liv”, säger Friederike Otto , professor i klimatvetenskap vid Imperial College London, som var medförfattare till studien tillsammans med kollegor från London School of Hygiene and Tropical Medicine och andra institutioner.