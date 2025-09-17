Chockvärmen som uppges vara orsakad av klimatförändringar skördade minst 16 500 liv i Europa under sommaren.
Minst 16 500 dog i Europa i sommarens värmeslag
Detta visar en studie där effekterna av de extrema temperaturerna i hundratals europeiska städer undersökts, berättar Bloomberg.
Dödsfallen i somras i Europa kopplade till värmen var tre gånger högre än vad som annars skulle ha inträffat.
Fjärde varmaste sommaren i Europa
Det var Europas fjärde varmaste sommar hittills med värmeböljor som sköljde över en rad länder, däribland Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.
Temperaturer på 46 grader uppmättes i Spanien och Portugal och i Spanien och Italien dog flera arbetare som jobbade utomhus till följd av de höga temperaturerna.
”Dessa siffror representerar verkliga människor som har mist sina liv”, säger Friederike Otto , professor i klimatvetenskap vid Imperial College London, som var medförfattare till studien tillsammans med kollegor från London School of Hygiene and Tropical Medicine och andra institutioner.
Varnar för ännu fler dödsfall
Han slår fast att situationen bara kommer förvärras med ännu fler dödsfall om världen ”fortsätter att förbränna fossila bränslen”.
Enligt forskarna låg temperaturerna 3,6 grader högre från juni till augusti till följd av klimatförändringarna.
Resultaten av studien, som offentliggjorts i dag, onsdag, har haft fokus på 854 stadsområden i Europa.
Sannolikt är dödssiffran högre än vad som framkommer i rapporten, tror forskarna.
Då dog fler än 60 000 människor
”Europa är världens snabbast uppvärmda kontinent och Medelhavet är en hotspot för klimatförändringar. Extremt heta förhållanden vänder upp och ner på den ekonomiska aktiviteten i regionen, särskilt inom turistsektorn”, skriver Bloomberg.
Sommaren 2022 uppges mer än 60 000 människor ha dött i vad som sannolikt berodde på extremvärme i Europa, och under 2023 fick över 47 000 människor sätta livet till, enligt andra studier.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
