Riskkapitalisten Peter Thiel har under det senaste året öppet talat om Bibelns profetior, teknikens risker och världens undergång. I en pågående föreläsningsserie i San Francisco målar han upp en apokalyptisk framtid där en global supermakt kan bli själva Antikrist.
Miljardären varnar för apokalyps: Kan öppna dörren för "Antikrist”
Det är inte varje dag en riskkapitalist växlar mellan Johannes uppenbarelse, renässansmålningar och manga när han beskriver världens slut. Men det gör Peter Thiel, miljardär och investerare i data, AI, försvar och vapenteknik. Nu vill han att fler börjar tänka på slutet.
Varnar för Armageddon och Antikrist
Under föreläsningar och intervjuer har han utvecklat sin syn på hur teknologins snabba framfart kan leda till apokalyptiska scenarier.
Han varnar för existentiella risker som kärnvapenkrig, miljökatastrofer, biovapen och självlärande robotar styrda av artificiell intelligens. I Thiels tolkning kan dessa hot bana väg för en sista strid – Armageddon – och öppna för ett världsomspännande auktoritärt styre.
Detta styre, säger han, skulle vara en modern version av Antikrist, en gestalt i kristen tro som uppträder innan världen går under.
Det rapporterar Wall Street Journal.
“Inte defaitistiskt”
Trots de dystra utsikterna insisterar Thiel på att hans budskap inte handlar om att ge upp.
Syftet, förklarade han i en intervju med Hoover Institution förra året, är att väcka reflektion och därigenom skapa handlingskraft:
“Jag tror att det bibliska språket låter galnare, men det är faktiskt mer hoppfullt”.
I sina föreläsningar uppmanar han därför till fortsatt teknologiskt framåtskridande. Att stoppa eller hårt reglera utvecklingen riskerar, enligt Thiel, att påskynda Antikrists ankomst.
En andlig våg i techvärlden
Thiels resonemang är en del av en större trend där flera Silicon Valley-profiler allt oftare talar öppet om sin tro.
Bland dessa finns Teslas vd Elon Musk, som nyligen citerade Nya Testamentet på X, samt Intels tidigare vd Pat Gelsinger och Y Combinators vd Garry Tan, som båda hållit offentliga samtal om hur religion och teknik hänger ihop.
Även påven Leo XIV har på senare tid varnat för hoten med artificiell intelligens.
Delade reaktioner
Alla i Silicon Valley är dock inte lika sugna på undergångsdramatik. En lokal pastor, Jay Kim, tycker att Thiel slösar bort sin energi.
“Att lägga all din energi på att tänka på allt det där känns för mig som ett ganska fåfängt projekt”.
Även inom kristna kretsar väcker Thiels föreläsningar diskussion.
Organisationen ACTS 17, som står bakom hans pågående serie i San Francisco, säger sig vilja skapa en gemenskap där troende och icke-troende kan mötas. Grundaren Michelle Stephens menar att de riktar sig till den tekniska elitens värld:
“Kristna gör faktiskt inte ett särskilt bra jobb med att betjäna de rika, som kan tro att de i princip är gudar själva, vilket kan vara mycket farligt”.
En modern tolkning av Antikrist
I sina föreläsningar bygger Thiel på både Bibelns texter och andra källor, som den katolske prästen Robert Hugh Bensons dystopiska roman Lord of the World från 1907. Han menar att Antikrist kan framträda som en till synes karismatisk och god gestalt:
“Antikrist framstår troligen som en stor humanist, det är omfördelande, det är en extremt stor filantrop som en effektiv altruist. Och de här sakerna är inte i sig anti-kristna, men det är alltid när de kombineras alltför mycket med statsmakten som något är väldigt fel”.
Thiel blandar bibliska texter med allt från renässansmålningar till japanska serier, och beskriver apokalypsen som en logisk följd av vad människor kan göra med allt kraftfullare teknologier.
Genom att väcka frågan om Antikrist och världens slut hoppas Thiel att världen inte ska fastna i vare sig teknologiska katastrofer eller diktatoriskt styre. Hans budskap: vi måste våga tala om de stora riskerna för att kunna hitta en annan väg framåt.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
