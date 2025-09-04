Massiv sten blockerar Malmbanan

Det händer ibland att tåg står stilla i södra Sverige på grund av löv på rälsen. Med detta i åtanke är det lätt att förstå att trafiken stannat på Malmbanan för tillfället.

Ett massivt stenblock ligger över spåret på den norska delen av sträckan mot Narvik.

Malmbanan är något av en olycksdrabbad sträcka. De senaste åren har nyheter om stopp i trafiken haglat tätt, och nu var det dags igen.

Snart rullar tågen på Malmbanan igen

Det var på tisdagskvällan som olyckan skedde. Arbetet med att rensa bort stenblocket beräknas vara klart redan under torsdagen.

“Olyckan inträffade i tisdags kväll vid Katteratt nära Riksgränsen och har sedan dess påverkat persontågstrafiken”, skriver Sveriges Radio.

Exakt hur och varför det stora stenblocken har fallit över rälsen framgår inte av rapporteringen.

