Ett massivt stenblock har fallit på den norska delen av Malmbanan och stoppar av förklarliga skäl all tågtrafik mellan Luleå och Narvik.
Massiv sten blockerar Malmbanan
Det händer ibland att tåg står stilla i södra Sverige på grund av löv på rälsen. Med detta i åtanke är det lätt att förstå att trafiken stannat på Malmbanan för tillfället.
Ett massivt stenblock ligger över spåret på den norska delen av sträckan mot Narvik.
Malmbanan är något av en olycksdrabbad sträcka. De senaste åren har nyheter om stopp i trafiken haglat tätt, och nu var det dags igen.
Snart rullar tågen på Malmbanan igen
Det var på tisdagskvällan som olyckan skedde. Arbetet med att rensa bort stenblocket beräknas vara klart redan under torsdagen.
“Olyckan inträffade i tisdags kväll vid Katteratt nära Riksgränsen och har sedan dess påverkat persontågstrafiken”, skriver Sveriges Radio.
Exakt hur och varför det stora stenblocken har fallit över rälsen framgår inte av rapporteringen.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
