Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar

Priset på guld och silver har rusat i år
Priset på guld och silver har rusat i år. Guld är på all time high och silver har inte varit såhär dyrt sedan 2011. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 31 aug. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Guld har sett en otrolig prisutveckling på nästan 38 procent under 2025, men prisökningen för silver ligger precis hack i häl.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En orolig och ängslig marknad är den perfekta grogrunden för att guld ska bli dyrare. Normalt sett brukar effekten dämpas av att dollarn också stärks i osäkra tider, men när dollarn också faller rusar guldet desto mer.

Guldpriset rusade framför allt under årets början när dollarn rasade och marknaden försökte prisa in hur svårt handelskriget mellan USA och Kina skulle bli. (Bild: Trading Economics)
Guldpriset rusade framför allt under årets början när dollarn rasade och marknaden försökte prisa in hur svårt handelskriget mellan USA och Kina skulle bli. (Bild: Trading Economics)

Under en lång tid har silver, passande nog, hållit en svag andraplats mot guldet när det gäller värdeökningen. Det beror inte minst på att silverpriset är kopplat till att materialet har betydligt fler industriella användningsområden, och att det därför är mer konjunkturkänsligt än guldet.

Läs även:
Ny forskning: “Vikingarna var besatta av silver”. Dagens PS

Silver knappar in snabbt

Men efter en svag inledning har silverpriset gasat på rejält och ökat i princip lika mycket som guldet.

Guld är för tillfället på sin högsta värdering någonsin och kostar i skrivande stund 3447 dollar per uns och silver kostar knappt 40 dollar per uns – det högsta priset sedan 2011.

Bland världens största gruvjättar har prisutvecklingen för silver gett en markant effekt. Jättebolaget Fresnillo är årets stjärna bland jättarna och har rusat 151 procent bara i år.

Läs mer:
Silver trumfar guld på börsen – lovande läge för gruvaktier. Dagens PS

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Fallande räntor möjliggör rusning

Marknaden har prisat in en sänkning från den amerikanska centralbanken Federal Reserve vilket medför att dollarn försvagats ytterligare, skriver Trading Economics. Dessutom förknippas låga räntor med stigande priser på exempelvis guld och silver.

Lite förenklat kan man säga att lägre räntor innebär att pengar blir billigare och då blir andra tillgångar som ädelmetaller rimligtvis dyrare.

En annan faktor som driver på silverpriset är att Kina ökat exporten av solceller till bland annat Indien, och där går det åt stora mängder silver.

Vad gäller guldet så är guldinvesterarnas sikte nu inställt på nästa magiska gräns, 3500 dollar per uns. Om dollarn fortsätter att falla eller om något nytt orosmoln sveper in över marknaden så är vi sannolikt där.

Phillip Streible, chefsstrateg på Blue Line Futures, säger enligt guldsajten Kitco.com att han i det nuvarande läget förväntar sig högre guldpriser på kort sikt, pådrivet av en marknad som befarar att USA går mot stagflation.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS