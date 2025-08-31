Marknaden slukar ädelmetaller: Silver och guld rusar

En orolig och ängslig marknad är den perfekta grogrunden för att guld ska bli dyrare. Normalt sett brukar effekten dämpas av att dollarn också stärks i osäkra tider, men när dollarn också faller rusar guldet desto mer.

Guldpriset rusade framför allt under årets början när dollarn rasade och marknaden försökte prisa in hur svårt handelskriget mellan USA och Kina skulle bli. (Bild: Trading Economics)

Under en lång tid har silver, passande nog, hållit en svag andraplats mot guldet när det gäller värdeökningen. Det beror inte minst på att silverpriset är kopplat till att materialet har betydligt fler industriella användningsområden, och att det därför är mer konjunkturkänsligt än guldet.

Silver knappar in snabbt

Men efter en svag inledning har silverpriset gasat på rejält och ökat i princip lika mycket som guldet.

Guld är för tillfället på sin högsta värdering någonsin och kostar i skrivande stund 3447 dollar per uns och silver kostar knappt 40 dollar per uns – det högsta priset sedan 2011.

Bland världens största gruvjättar har prisutvecklingen för silver gett en markant effekt. Jättebolaget Fresnillo är årets stjärna bland jättarna och har rusat 151 procent bara i år.

