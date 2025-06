Maktens kläder: Bidens blå, Trumps röda och Harris pärlor

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Harris kläder och mode

När Hillary Clinton försökte bli USA:s första kvinnliga president var hennes frisyr föremål för nästan lika mycket debatt som hennes politik.

“Guess what: hair matters”, skrev Clinton själv ironiskt på Instagram.

Kamala Harris valde under kampanjen 2020 att bära pärlhalsband – en hyllning till sororiteten Alpha Kappa Alpha, men också ett statement: jag hör hemma i maktens rum.

När hon tackade för sig 2024, stod hon framför ett batteri amerikanska flaggor i mörk kostym, vita pärlor och allvarsam blick. En outfit med budskap.

Joe Biden i sin signaturkostym: Blå, trygg och traditionell – presidentens kläder är lika konsekventa som hans budskap.

Biden blå – färgen som tröstar

Joe Biden förknippas med ett tydligt varumärke: blå kostym, vit skjorta, randig slips.

Färgen blå signalerar stabilitet, trygghet och lojalitet – och enligt The New York Times är hans konsekventa val av nyans så tydligt att man kan tala om en “legacy in Biden blue”.

En visuell lugnande tablett i en orolig värld.

Donald Trump i röd slips framför amerikanska flaggor: Retoriskt röd. Hans kläder säger MAGA långt innan han öppnar munnen. Foto: AP



Trump: Slipsen som slagord

Donald Trumps klädsel är mer än branding. Den är teater med syfte.

Den eviga röda slipsen, den stela blå kostymen, den vita skjortan – allt sitter där det ska.

“Det är ett uniformerat uttryck”, säger Friedman.

Trump har lyckats skapa ett visuellt varumärke lika starkt som hans tweets. Hans slips är ett slagord, hans kavaj ett stridsrop.

Kamala Harris skor och kläder väcker mer intresse hennes manliga kollegors skor. Foto: AP

Kvinnors kläder granskas hårdare

Enligt Friedman är kraven på kvinnliga politiker inte bara högre – utan ofta paradoxala.

De ska se kompetenta ut, men inte hotfulla. Vara starka, men mjuka. Ha auktoritet, men ändå kännas tillgängliga.

Angela Merkels färgglada kavajer, Theresa Mays leopardmönstrade skor och Jacinda Arderns svarta slöja efter terrordådet i Christchurch är alla exempel på hur kvinnors kläder ständigt tolkas – och laddas.

New York Times som stilväktare

Varför ägnar The New York Times så mycket spaltutrymme åt vad politiker har på sig?

Friedmans svar är enkelt: “Det är kulturellt, historiskt, kommunikativt.”

Hon jämför med det antika Rom och Egypten. Kejsare och drottningar visste att makt måste synas.

Joe Biden i täckjacka på kampanjturné: När kostymen åker av och täckjackan på vill presidenten signalera närhet till folket – men helst utan att frysa. Foto: AP

Framtidens politiker: könsneutral, visuellt slipad

Framtidens politiska garderob blir inte nödvändigtvis mer färgstark – men mer exakt.

“Det handlar inte om att se bra ut. Det handlar om att få ett budskap att landa”, säger Friedman.

Och det gäller oavsett kön, färg eller modehus. Bidens blå, Harris pärlor, Trumps röda – allt är kod. Och kod är makt.