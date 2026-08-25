Unga män filmar sig själva när de gör vansinnesfärder på allmänna vägar i Storbritannien. Nu kräver den brittiska regeringen åtgärder.
Livsfarlig biltrend på sociala medier – kopplas till flera dödsfall
En växande subkultur på sociala medier lockar unga män att filma sig själva när de kör i extrema hastigheter och tar farliga risker i trafiken.
Klippen sprids på TikTok, Instagram och YouTube och kan få miljontals visningar.
Bland de vanligaste uttrycken finns ”full send”, för att köra i mycket hög hastighet, samt ”gapping” och ”swimming”, som syftar på att köra aggressivt mellan andra trafikanter.
Sju dog efter polisjakt
Filmerna visar ofta föraren från bilens perspektiv när denne kör på motorvägar, landsvägar eller genom tät trafik.
Trenden har fått förnyad uppmärksamhet efter flera dödsolyckor i Storbritannien och Irland.
I helgen omkom sju personer, däribland två poliser och fem unga män mellan 17 och 23 år, efter att en bil körde i fel riktning på A66 i Teesside efter en polisjakt. En av de omkomna hade tidigare publicerat filmer med snabb bilkörning, skriver The Guardian.
Polisen har dock sagt att det saknas bevis för att körningen den aktuella natten filmades för att publiceras på TikTok.
Veckan innan omkom fem tonåringar i Irland när deras bil körde i fel riktning på M9 och kolliderade med ett annat fordon. Flera av ungdomarna hade tidigare lagt ut filmer på riskfylld bilkörning.
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Kan få många tittare
Experter pekar på flera orsaker bakom utvecklingen. Unga män har länge varit mer benägna att söka spänning och utmana gränser.
Sociala medier har samtidigt skapat en ny belöning i form av uppmärksamhet, följare och status. För vissa kan stora tittarsiffror dessutom leda till ekonomiska intäkter.
Vissa konton har redan byggt upp mycket stora följarskaror. Klipp från längre videor och livesändningar redigeras dessutom av andra användare och sprids vidare som korta filmer, vilket ökar räckvidden.
Teknikplattformarna har regler som förbjuder innehåll som uppmuntrar farliga aktiviteter, men trots det är riskfyllda körfilmer fortfarande lätta att hitta.
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Vissa filmer har plockats bort
Storbritanniens regering kräver nu att plattformarna aktivt söker upp och tar bort materialet samt stänger konton som återkommande publicerar farlig bilkörning.
Regleringen av sociala medier ger samtidigt ett begränsat skydd för vuxna. Farlig bilkörning omfattas inte uttryckligen av de kategorier av olagligt innehåll som regleras i Storbritanniens nätlagstiftning, även om materialet kan bedömas som skadligt för barn.
Efter uppmärksamhet kring ett populärt konto har YouTube tagit bort filmer med extrem fortkörning och stängt den tillhörande kanalen.
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