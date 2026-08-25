Livsfarlig biltrend på sociala medier – kopplas till flera dödsfall

Bland de vanligaste uttrycken finns ”full send”, för att köra i mycket hög hastighet, samt ”gapping” och ”swimming”, som syftar på att köra aggressivt mellan andra trafikanter.

Sju dog efter polisjakt

Filmerna visar ofta föraren från bilens perspektiv när denne kör på motorvägar, landsvägar eller genom tät trafik.

Trenden har fått förnyad uppmärksamhet efter flera dödsolyckor i Storbritannien och Irland.

I helgen omkom sju personer, däribland två poliser och fem unga män mellan 17 och 23 år, efter att en bil körde i fel riktning på A66 i Teesside efter en polisjakt. En av de omkomna hade tidigare publicerat filmer med snabb bilkörning, skriver The Guardian.

Polisen har dock sagt att det saknas bevis för att körningen den aktuella natten filmades för att publiceras på TikTok.

Veckan innan omkom fem tonåringar i Irland när deras bil körde i fel riktning på M9 och kolliderade med ett annat fordon. Flera av ungdomarna hade tidigare lagt ut filmer på riskfylld bilkörning.

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