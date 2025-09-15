Dagens PS
Världen

Landet som hjälper Ryssland att vinna det tysta kriget mot Europa

Georgien hjälper Ryssland att vinna det tysta kriget mot Europa.
Georgien hjälper Ryssland att vinna det tysta kriget mot Europa. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Georgien som tidigare var på väg mot EU har gjort en helomvändning och är numera istället en viktig pjäs i Rysslands informationskrig mot Europa. Det sker genom en georgisk miljardär som har nära band med Putin.

Georgiens mål att komma med i EU är över, i alla fall i nuläget.

Det lär inte ske så länge Georgisk dröm sitter vid makten.

Partiet för Georgien närmare Ryssland

Partiet har suttit vid makten sedan 2012 och har tidigare lovat just EU-medlemskap, men lovorden var lovord och inget annat eftersom Georgisk dröm nu för landet allt längre bort från demokrati och istället rakt mot Ryssland, berättar Yle.

Det hela sker genom miljardären och grundaren av partiet Bidzina Ivanisjvili, som sedan länge har haft starka band till Putin.

Bidzina Ivanisjvili startade Georgisk dröm 2012.
Bidzina Ivanisjvili startade Georgisk dröm 2012. (Foto: Wikimedia Commons/VOA Georgian)
Vinner informationskriget mot Europa

Georgien, tidigare del i Sovjetunionen, är därmed en viktig bricka för Rysslands informationskrig mot Europa.

Georgisk dröm har blivit ett parti med konservativa sociala värderingar och Bidzina Ivanisjvili uppmanade väljarna att rösta på partiet för att undvika en rysk invasion, där kriget med Ryssland 2008 fortfarande hänger kvar i minnet för många georgier.

Det har inte blivit någon ny invasion, utan istället har Kreml ökat sitt inflytande i Georgien där demokratin sakta monteras ner.

Det är en medveten satsning från ryskt håll att vinna det tysta kriget över Europa, menar Eto Buziashvili vid Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab.

“Rysslands strategi är långsiktig – åratal av investeringar, falska budskap och närvaro på många plattformar. Målet är att underminera demokratier, och resultaten kan dröja länge innan de blir synliga”, säger hon.

Ta hotet på allvar

Europa måste ta det ryska hotet på största allvar, annars kommer Ryssland fortsätta att vinna sitt informationskrig genom ytterligare länder säger Eto Buziashvili.

Hon vill därför se hårdare sanktioner mot privatpersoner och andra som ligger bakom informationskampanjerna och att demokratifrågorna får ännu mer fokus i Europa.

“Europa fastnar ofta i diskussioner i stället för att agera kraftfullt.”

“Krigspresidenten” Putin ska vinna över Nato. Dagens PS

“Ryssland testar Nato” – artikel 5 kan aktiveras. Dagens PS

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

