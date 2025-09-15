Landet som hjälper Ryssland att vinna det tysta kriget mot Europa

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Vinner informationskriget mot Europa

Georgien, tidigare del i Sovjetunionen, är därmed en viktig bricka för Rysslands informationskrig mot Europa.

Georgisk dröm har blivit ett parti med konservativa sociala värderingar och Bidzina Ivanisjvili uppmanade väljarna att rösta på partiet för att undvika en rysk invasion, där kriget med Ryssland 2008 fortfarande hänger kvar i minnet för många georgier.

Det har inte blivit någon ny invasion, utan istället har Kreml ökat sitt inflytande i Georgien där demokratin sakta monteras ner.

Det är en medveten satsning från ryskt håll att vinna det tysta kriget över Europa, menar Eto Buziashvili vid Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab.

“Rysslands strategi är långsiktig – åratal av investeringar, falska budskap och närvaro på många plattformar. Målet är att underminera demokratier, och resultaten kan dröja länge innan de blir synliga”, säger hon.

Ta hotet på allvar

Europa måste ta det ryska hotet på största allvar, annars kommer Ryssland fortsätta att vinna sitt informationskrig genom ytterligare länder säger Eto Buziashvili.

Hon vill därför se hårdare sanktioner mot privatpersoner och andra som ligger bakom informationskampanjerna och att demokratifrågorna får ännu mer fokus i Europa.

“Europa fastnar ofta i diskussioner i stället för att agera kraftfullt.”

