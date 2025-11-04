Det går att köpa data som kan röja var högt uppsatta EU-tjänstemän har befunnit sig, enligt en stor mediegranskning.
Köpt data avslöjar vart EU-chefer har åkt: "Oroande"
EU-tjänstemäns rörelsemönster har kunnat spåras och säljas vidare av kommersiella datamäklare.
Det avslöjar gemensam granskning från flera europeiska medier.
Undersökningen visar att hundratals miljoner datapunkter med geografisk information från mobiltelefoner i Belgien har varit tillgängliga för köp, trots löften om anonymitet, skriver Politico.
Går att identifiera resvanor
Bland de telefoner som kartlagts finns enheter som tillhör personer med höga befattningar inom EU:s institutioner, samt mobiler som registrerats i områden kopplade till Nato och belgiska militära anläggningar.
Analysen gör det möjligt att med hjälp av återkommande koordinater identifiera både bostäder, arbetsplatser och resvanor hos enskilda individer.
De medier som deltagit i granskningen – bland andra franska Le Monde, belgiska L’Echo och tyska public service-bolag – agerade under täckmantel som ett marknadsföringsföretag.
Genom detta tillvägagångssätt kunde reportrarna köpa stora mängder platsdata från datamäklare som i sin tur samlar in information via mobilappar och webbtjänster.
Kan avslöja identiteter
Datamäklarbranschen bygger på handel med aggregerade personuppgifter som säljs vidare till annonsörer, analysföretag eller offentliga aktörer.
Även om uppgifterna påstås vara anonymiserade kan mönsteranalys i praktiken avslöja identiteter.
EU-kommissionen har enligt uppgift reagerat på uppgifterna och uppmanat sin personal att se över inställningar för spårning och annonsering på både arbets- och privata enheter.
EU-kommissionen: “Oroande”
“Oroande slutsatser”, är kommissionens kommentar, enligt BNR, ett av medierna som deltog i granskningen.
Även andra EU-organ har informerats om riskerna.
Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) får platsdata samlas in om användaren ger sitt samtycke, men det kräver att syftet tydligt framgår.
Kan komma nya lagar
Granskningen pekar dock på att flera appar fortfarande samlar in platsinformation utan att detta anges i deras integritetspolicyer.
Fallet påminner om en tidigare irländsk granskning som ledde till att landets dataskyddsmyndighet stoppade en lokal datamäklares verksamhet.
Myndigheten har sedan dess identifierat ytterligare företag i andra EU-länder som nu granskas.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
