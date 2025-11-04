Köpt data avslöjar vart EU-chefer har åkt: "Oroande"

EU-tjänstemäns rörelsemönster har kunnat spåras och säljas vidare av kommersiella datamäklare.

Det avslöjar gemensam granskning från flera europeiska medier.

Undersökningen visar att hundratals miljoner datapunkter med geografisk information från mobiltelefoner i Belgien har varit tillgängliga för köp, trots löften om anonymitet, skriver Politico.

Går att identifiera resvanor

Bland de telefoner som kartlagts finns enheter som tillhör personer med höga befattningar inom EU:s institutioner, samt mobiler som registrerats i områden kopplade till Nato och belgiska militära anläggningar.

Analysen gör det möjligt att med hjälp av återkommande koordinater identifiera både bostäder, arbetsplatser och resvanor hos enskilda individer.

De medier som deltagit i granskningen – bland andra franska Le Monde, belgiska L’Echo och tyska public service-bolag – agerade under täckmantel som ett marknadsföringsföretag.

Genom detta tillvägagångssätt kunde reportrarna köpa stora mängder platsdata från datamäklare som i sin tur samlar in information via mobilappar och webbtjänster.