Splittring på G7-mötet när Trump säger nej

I ett utkast till uttalandet, som New York Times tagit del av, uttrycker G7-länderna “djup oro” över det pågående våldet. Men det uttrycks också stöd för Israels rätt att försvara sig, även om länderna uppmanas att söka en diplomatisk lösning.

”Syftet med ett gemensamt uttalande är att påverka situationen i Mellanöstern,” säger den tyske talespersonen Stefan Kornelius till NYT.

Utkastet är under förhandling vid det pågående G7-mötet i Kanada, som drog igång på måndagen.

Men, enligt en anonym tjänsteman som New York Times talat med, har den amerikanska presidenten Donald Trump redan bestämt sig för att inte skriva under. Varför han motsätter sig G7-uttalandet är oklart.

Israel inledde flyganfall mot iranska mål i fredags, bland annat mot kärntekniska anläggningar. Iran har svarat med robotar och drönare som slagit ned över hela Israel. Israel hävdar att syftet är att stoppa Iran från att utveckla kärnvapen.

Anonym tjänsteman från Vita huset uppger till NYT att Trump redan bestämt sig för at inte skriva på G-7 uttalandet om Iran och Israel. Bild:TT

Trump: Tiden är ute för Iran

President Donald Trump sade i samband med G7-mötet, vilket fler medier rapporterat om, att Iran hade 60 dagar på sig att gå med på ett avtal – men att tiden nu är ute.

“De borde ha gjort det tidigare,” sade Trump. “De vill ha ett avtal, men nu är det smärtsamt för båda parter. Iran vinner inte det här kriget.”

Samtidigt fortsätter striderna. Under måndagen attackerade Israel iransk statstelevision under direktsändning. Iran har svarat med nya vågor av attacker, och stridigheterna har fortsatt under natten.

Men Trump säger sig ändå vara optimistisk:

“Jag tror Iran i praktiken redan sitter vid förhandlingsbordet. De vill ha ett avtal.”

