Ryska hotformuleringar skapar rubriker: Danmark nämns som mål

Danmark nämns som mål
Danmark nämns som mål (Foto: TT Images)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Danmark hamnar i fokus när cyberangreppen trappas upp inför valet och ryska aktörer markerar sin närvaro i den digitala konflikten

Med bara några dagar kvar till kommun- och regionsvalen har Danmark hamnat i fokus för ett omfattande cyberangrepp.

Flera danska kommuner rapporterar stora driftstörningar efter attacker som snabbt kopplats till den ryska hackergruppen NoName057(16).

Gruppen publicerade samtidigt ett budskap i sociala medier som fått stor uppmärksamhet: “Dags för vedergällning.”

Händelsen har förnyat diskussionen om digital säkerhet i både Danmark och övriga EU, och väckt frågor om ryska påverkansförsök inför val. Det skriver MarcusOscarsson.

Kommuner och företag utsatta

Kommuner som Ishøj, Tårnby, Gentofte, Rødovre och Rudersdal drabbades under onsdagen av en massiv överbelastningsattack.

Enligt Gentofte kommun gick attacken snabbt och slog hårt.

“Under attacken har vi bland annat konstaterat att det på kort tid skickades mer än 300 000 förfrågningar till vår webbplats, gentofte.dk. Attacken har gjort att webbplatsen varit instabil i några timmar, och tidvis otillgänglig,” säger Anders Peder Brahm, digitaliseringschef i Gentofte kommun.

Även danska företag, bland annat Gyldendal och GN Store Nord, rapporterade störningar kopplade till samma attackvåg.

Misstänkta kopplingar till Kreml

Den ryska hackergruppen NoName057(16) har tidigare riktat attacker mot flera europeiska länder. Europol beskriver nätverket som ideologiskt drivet och tydligt proryskt.

Peter Møller, expert på digital underrättelse, menar att kopplingar till Kreml inte är bevisade, men inte heller kan uteslutas.

“Så vitt jag vet finns det ingen direkt rykande pistol som kopplar gruppen till regimen i Kreml, men det är rimligt att tro att det finns någon form av samband. Men vi vet helt enkelt inte,” säger han.

Enligt rapporter från The Local utsattes flera danska kommuner för cyberattacker inför valet.

Med valet runt hörnet förblir cyberhotet en av de största säkerhetsfrågorna, och Danmark ett aktuellt mål i en digital konflikt som fortsätter att växa.

Christian Pedersen
