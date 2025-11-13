Danmark hamnar i fokus när cyberangreppen trappas upp inför valet och ryska aktörer markerar sin närvaro i den digitala konflikten
Ryska hotformuleringar skapar rubriker: Danmark nämns som mål
Mest läst i kategorin
Bannlyst rysk oljetanker beslagtogs av Egypten
En rysk oljetanker har beslagtagits av de egyptiska myndigheterna. Bakgrunden är att fartyget inte har kunnat betala avgifterna för passage genom Suez-kanalen. Egypten har beslagtagit en rysk oljetanker efter att den struntat att betala avgift för passage genom Suezkanalen. Det handlar om tankern Dignity som bannlysts av USA, Storbritannien och EU i år, berättar TradeWinds. …
Småkommunerna får betala när det rensas efter flyktingkrisen
Det blev småkommunerna som fick stå för notan när flyktingkrisen var över. I dag står man med tomma hus som måste rivas. Det är nu tio år sedan flyktingkrisen slog ned med full kraft i Sverige. Statsminister Stefan Löfven talade om att ”I mitt Europa byggs inga murar”. Kommunerna tog mycket stort ansvar med att …
Så blev Ukrainas drönare krigets vinnare
Ukrainas egentillverkade drönare flyger längre än någonsin och är mer effektiva än någon gång tidigare. Så här gick det till. De byggs på hemliga platser på landsbygden i Ukraina och flyger från lika hemliga platser. Sedan slår Ukrainas drönare till djupt inne i Ryssland. Det handlar om strategiska mål i form av oljeraffinaderier, bränsledepåer och …
Trots EU-sanktioner: "Kan agera ostört"
Ett nätverk av baltiska företag uppges hålla i gång den ryska skuggflottan genom att bland annat tanka fartygen i hemlighet. Baltikum vill isolera Ryssland både politiskt och ekonomiskt. Samtidigt finns det ett nätverk av företag i Litauen, Lettland och Estland som bidrar till att hålla den ryska skuggflottan i gång, enligt litauiska public service-bolaget LRT. …
Litauen: "Nato måste agera snabbare"
Nato måste kunna agera med någon timmes varsel, ibland några minuter. Kravet kommer från Litauens utrikesminister. Litauen vill se snabbare tag och snabbare reaktioner från Nato. Bakgrunden är Rysslands intensifierade försök att testa alliansens enighet och reaktionsförmåga. Det är det Ryssland testar genom exempelvis luftrumskränkningar och undervattensoperationer i Östersjön, menar litauiske utrikesministern Kestitus Budrys. Premiärminister …
Med bara några dagar kvar till kommun- och regionsvalen har Danmark hamnat i fokus för ett omfattande cyberangrepp.
Flera danska kommuner rapporterar stora driftstörningar efter attacker som snabbt kopplats till den ryska hackergruppen NoName057(16).
Gruppen publicerade samtidigt ett budskap i sociala medier som fått stor uppmärksamhet: “Dags för vedergällning.”
Händelsen har förnyat diskussionen om digital säkerhet i både Danmark och övriga EU, och väckt frågor om ryska påverkansförsök inför val. Det skriver MarcusOscarsson.
Kommuner och företag utsatta
Kommuner som Ishøj, Tårnby, Gentofte, Rødovre och Rudersdal drabbades under onsdagen av en massiv överbelastningsattack.
Enligt Gentofte kommun gick attacken snabbt och slog hårt.
“Under attacken har vi bland annat konstaterat att det på kort tid skickades mer än 300 000 förfrågningar till vår webbplats, gentofte.dk. Attacken har gjort att webbplatsen varit instabil i några timmar, och tidvis otillgänglig,” säger Anders Peder Brahm, digitaliseringschef i Gentofte kommun.
Även danska företag, bland annat Gyldendal och GN Store Nord, rapporterade störningar kopplade till samma attackvåg.
Missa inte: Lista: Här är världens mäktigaste militärmakter – Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Misstänkta kopplingar till Kreml
Den ryska hackergruppen NoName057(16) har tidigare riktat attacker mot flera europeiska länder. Europol beskriver nätverket som ideologiskt drivet och tydligt proryskt.
Peter Møller, expert på digital underrättelse, menar att kopplingar till Kreml inte är bevisade, men inte heller kan uteslutas.
“Så vitt jag vet finns det ingen direkt rykande pistol som kopplar gruppen till regimen i Kreml, men det är rimligt att tro att det finns någon form av samband. Men vi vet helt enkelt inte,” säger han.
Enligt rapporter från The Local utsattes flera danska kommuner för cyberattacker inför valet.
Med valet runt hörnet förblir cyberhotet en av de största säkerhetsfrågorna, och Danmark ett aktuellt mål i en digital konflikt som fortsätter att växa.
Läs även:
Must-chefen: Sverige oftare måltavla när Ryssland trappar upp – Dagens PS
Experter: “Ryssland kollapsar inte” – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Ryska hotformuleringar skapar rubriker: Danmark nämns som mål
Danmark hamnar i fokus när cyberangreppen trappas upp inför valet och ryska aktörer markerar sin närvaro i den digitala konflikten Med bara några dagar kvar till kommun- och regionsvalen har Danmark hamnat i fokus för ett omfattande cyberangrepp. Flera danska kommuner rapporterar stora driftstörningar efter attacker som snabbt kopplats till den ryska hackergruppen NoName057(16). Gruppen …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Nya EU-regler träder snart i kraft – påverkar alla internetkunder
De nya EU-reglerna förändrar spelplanen för både operatörer och kunder och påverkar fler än många tror. EU tar nu ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av snabbare internet i medlemsländerna. Om bara några dagar träder den nya gigabitförordningen i kraft, ett regelverk som syftar till att göra både byggnation och anslutning av snabba nät …