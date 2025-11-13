Ryska hotformuleringar skapar rubriker: Danmark nämns som mål

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Med bara några dagar kvar till kommun- och regionsvalen har Danmark hamnat i fokus för ett omfattande cyberangrepp.

Flera danska kommuner rapporterar stora driftstörningar efter attacker som snabbt kopplats till den ryska hackergruppen NoName057(16).

Gruppen publicerade samtidigt ett budskap i sociala medier som fått stor uppmärksamhet: “Dags för vedergällning.”

Händelsen har förnyat diskussionen om digital säkerhet i både Danmark och övriga EU, och väckt frågor om ryska påverkansförsök inför val. Det skriver MarcusOscarsson.

Kommuner och företag utsatta

Kommuner som Ishøj, Tårnby, Gentofte, Rødovre och Rudersdal drabbades under onsdagen av en massiv överbelastningsattack.

Enligt Gentofte kommun gick attacken snabbt och slog hårt.

“Under attacken har vi bland annat konstaterat att det på kort tid skickades mer än 300 000 förfrågningar till vår webbplats, gentofte.dk. Attacken har gjort att webbplatsen varit instabil i några timmar, och tidvis otillgänglig,” säger Anders Peder Brahm, digitaliseringschef i Gentofte kommun.

Även danska företag, bland annat Gyldendal och GN Store Nord, rapporterade störningar kopplade till samma attackvåg.

ANNONS

Missa inte: Lista: Här är världens mäktigaste militärmakter – Dagens PS