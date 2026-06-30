Mustchefen: Rysslands förluster är ofattbara

I mina ögon är det ofattbart, säger han.

När Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, i början av året presenterade sin rapport för 2025 pekade man på att Ryssland tar allt större risker. Nu, ett halvår senare, har läget blivit värre, enligt Thomas Nilsson.

Sammantaget tycker jag tyvärr att det försämras. Det går åt fel håll, säger han.

Han nämner ryska kränkningar av luftrummet i Finland och Estland, sprängningen av en järnväg i Polen, upptrappade attacker mot civila mål i Ukraina och ett skärpt ryskt narrativ om att man är i en strategisk konflikt med väst.

Vi hör fler och fler ryska företrädare, även Putin och utrikesminister Lavrov, som säger att väst planerar attacker mot Ryssland. Att det är en större plan där man vill stjälpa Ryssland.

Högt pris

När temperaturen sakta skruvas upp märks det inte alltid, säger han.

Men rätt vad det är så är temperaturen lite för hög för den där stackars grodan.

Men Rysslands krig kommer med stora mänskliga förluster för landet.

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I mina ögon är det ofattbart. Det går inte att föreställa sig att ett vanligt demokratiskt land skulle kunna acceptera den typen av förluster och det priset man betalar, säger Nilsson.

På frågan om det finns några konkreta siffror på de ryska förlusterna svarar Thomas Nilsson:

Nej, men vi har ganska bekräftat, lite beroende på hur man räknar, att man totalt sett har passerat en miljon ryssar i förluster. Vi pratar stupade och sårade, de som inte kan delta i striden längre.

Förlusterna är också ekonomiska. I en intervju med Financial Times i våras berättade Thomas Nilsson att Sverige har underrättelser som tyder på att Ryssland systematiskt manipulerar data kring bland annat inflation och tillväxt. Landet är mer pressat ekonomiskt än vad man vill ge sken av, enligt Nilsson.

Han beskriver den ryska ekonomin som en paradox. Krigsindustrin går för högvarv, har arbetsbrist och driver upp inflationen.

Men alla delar som är sunda i en ekonomi, de finns inte. Så det är en väldigt konstlad krigsekonomi.