Oljepriset faller – hela krigspremien borta

Priset på Nordsjöolja (Brent) kretsade i eftermiddagshandeln kring 73,35 dollar per fat. Det är en nedgång på över 4,8 procent mot i tisdags och omkring 40 procent lägre än pristopparna i april och maj. Oljepriset är också på i princip samma nivå som det låg på när USA och Israel inledde bombkriget mot Iran den 28 februari.

Hormuzsundet har blockerats av Iran och USA under stora delar av kriget, vilket har lett till stora störningar i globala leveranskedjor och en världsomfattande prischock på energi och andra råvaror.

Genom Hormuzsundet fraktades innan krigsutbrottet cirka 20 procent av världens olja och gas, på väg från oljeländerna runt Persiska viken.