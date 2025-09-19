Ukrainas strategi slår hårt mot Ryssland: ”Träffat mitt i prick”

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Bränslebrist sprider sig

Konsekvenserna syns redan på bensinstationerna. Fler regioner rapporterar om tomma pumpar, långa bilköer och ransonering.

”Ukrainarna har träffat mitt i prick här”, säger Inozemtsev. ”Problemet finns, och priserna kommer att stiga. När människor ser att det inte finns något på bensinstationen är det ett av de tre mest irriterande faktorerna i Ryssland – brist på bensin, flygplatsstängningar och internetavbrott”.

För att hantera bristen har den ryska regeringen stoppat bensinexporten till den 30 september, och infört delvis exportförbud fram till slutet av oktober.

En kostsam försvarsåtgärd

Moskva diskuterar nu möjligheten att stärka luftförsvaret och bygga drönskydd runt raffinaderierna. Men det blir dyrt.

”Det kommer att kräva att resurser dras från ekonomin för detta ändamål”, säger Inozemtsev.

Olja och gas står för mellan en tredjedel och hälften av Rysslands statsintäkter. Att sektorn nu skakas av attacker är därför ett kännbart slag. Regeringen överväger till och med att höja momsen för att hålla budgetunderskottet i schack.

Putins kalkyl

Trots problemen menar Inozemtsev att kriget inte stoppas. Tillväxten väntas sjunka till runt 1 procent i år från 4,3 procent i fjol, och inflationen ligger över 8 procent. Samtidigt går 40 procent av statens intäkter nu till försvar och säkerhet.

”I princip går vi in i ett läge där vi troligen kommer att ha nolltillväxt de kommande åren, men samtidigt kommer det alltid att finnas tillräckligt för krig”, säger han.

Putin själv oroas inte, enligt ekonomen:

”Han är helt säker på att om ett eller två år kommer väst och Ukraina att kollapsa. Han vill pressa på”.