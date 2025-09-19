Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier slår allt hårdare mot ekonomin i Moskva, menar ekonomen.
Ukrainas strategi slår hårt mot Ryssland: ”Träffat mitt i prick”
Natten till torsdag slog Ukraina till mot en av Rysslands största oljeanläggningar i Bashkortostan, över 1 300 kilometer från fronten. Parallellt träffades även ett raffinaderi i Volgogradregionen, en av de viktigaste leverantörerna av bränsle till den ryska militären.
Enligt Reuters har de ukrainska attackerna den senaste tiden slagit ut kapacitet motsvarande minst 17 procent av Rysslands totala oljeproduktion, cirka 1,1 miljoner fat per dag.
”Det mest effektiva Ukraina kan göra”
Den ryske ekonomen Vladislav Inozemtsev menar att Kyiv hittat en strategi som skadar Kreml mer än andra mål.
”Kyivs strategi att slå mot den ryska oljeindustrin är det mest effektiva Ukraina kan göra för att skada Moskvas krigsmaskin”, säger han till Euronews.
En fabrik för drönarproduktion kan snabbt byggas upp igen, förklarar han, men ett förstört raffinaderi kan brinna i veckor och innehåller dyrbar västerländsk utrustning som är svår att ersätta under sanktioner.
Bränslebrist sprider sig
Konsekvenserna syns redan på bensinstationerna. Fler regioner rapporterar om tomma pumpar, långa bilköer och ransonering.
”Ukrainarna har träffat mitt i prick här”, säger Inozemtsev. ”Problemet finns, och priserna kommer att stiga. När människor ser att det inte finns något på bensinstationen är det ett av de tre mest irriterande faktorerna i Ryssland – brist på bensin, flygplatsstängningar och internetavbrott”.
För att hantera bristen har den ryska regeringen stoppat bensinexporten till den 30 september, och infört delvis exportförbud fram till slutet av oktober.
En kostsam försvarsåtgärd
Moskva diskuterar nu möjligheten att stärka luftförsvaret och bygga drönskydd runt raffinaderierna. Men det blir dyrt.
”Det kommer att kräva att resurser dras från ekonomin för detta ändamål”, säger Inozemtsev.
Olja och gas står för mellan en tredjedel och hälften av Rysslands statsintäkter. Att sektorn nu skakas av attacker är därför ett kännbart slag. Regeringen överväger till och med att höja momsen för att hålla budgetunderskottet i schack.
Putins kalkyl
Trots problemen menar Inozemtsev att kriget inte stoppas. Tillväxten väntas sjunka till runt 1 procent i år från 4,3 procent i fjol, och inflationen ligger över 8 procent. Samtidigt går 40 procent av statens intäkter nu till försvar och säkerhet.
”I princip går vi in i ett läge där vi troligen kommer att ha nolltillväxt de kommande åren, men samtidigt kommer det alltid att finnas tillräckligt för krig”, säger han.
Putin själv oroas inte, enligt ekonomen:
”Han är helt säker på att om ett eller två år kommer väst och Ukraina att kollapsa. Han vill pressa på”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Ukrainas strategi slår hårt mot Ryssland: ”Träffat mitt i prick”
