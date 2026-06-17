Det kan bli betydligt varmare i delar av världen i sommar. Det är det så kallade El Niño-fenomenet som är orsaken till det.
Varningen: Årets El Niño kan bli den kraftigaste någonsin
Världen kan stå inför det kraftigaste El Niño-fenomenet som någonsin uppmätts, enligt flera klimatmodeller.
Forskare varnar för att utvecklingen riskerar att förstärka effekterna av den globala uppvärmningen och utlösa extrema väderhändelser på flera kontinenter.
USA väder- och havsmyndighet NOAA meddelade den 11 juni att ett nytt El Niño-fenomen har inletts i Stilla havet.
Kan slå rekordet
Prognoser pekar på att havsytans temperatur i de centrala delarna av ekvatoriella Stilla havet kan stiga mer än tre grader över det långsiktiga genomsnittet under de kommande månaderna, skriver The Economist.
Om prognoserna slår in skulle årets El Niño bli starkare än rekordet från 1982–83, som hittills betraktats som det mest kraftfulla sedan mätningarna inleddes.
El Niño uppstår när vindmönstren över Stilla havet förändras och varmt ytvatten samlas i den centrala och östra delen av oceanen.
Fenomenet påverkar vädersystem över hela världen genom att omfördela värme och nederbörd.
Särskilt problematiskt i Afrika
Även om El Niño inte orsakas av klimatförändringarna förstärker de två processerna varandra. Tidigare kraftiga El Niño-år har sammanfallit med rekordhöga globala temperaturer.
Klimatforskare bedömer nu att 2027 kan bli ännu varmare än tidigare rekordår.
Konsekvenserna väntas bli särskilt kännbara i utvecklingsländer som redan brottas med konflikter, livsmedelsbrist och ekonomiska problem.
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har varnat för att södra Afrika och Sahelregionen är särskilt utsatta.
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Bidrog till svår torka
Den senaste El Niño-perioden 2023–24 bidrog till den värsta torkan i södra Afrika på över hundra år.
Även Östafrika riskerar svåra påfrestningar. Somalia kan drabbas av en kombination av långvarig torka följd av kraftiga regn senare under året.
Efter längre torrperioder kan intensiv nederbörd leda till översvämningar eftersom den uttorkade marken har svårt att absorbera vattnet.
Riskerna sträcker sig också till Centralamerika, Karibien och delar av Asien där torka kan slå hårt mot jordbruket.
Experter uppmanar därför regeringar och biståndsorganisationer att agera snabbt genom att säkra vattenreserver, lagra djurfoder och investera i grödor som bättre klarar långvarig torka.
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