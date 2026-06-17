Varningen: Årets El Niño kan bli den kraftigaste någonsin

USA väder- och havsmyndighet NOAA meddelade den 11 juni att ett nytt El Niño-fenomen har inletts i Stilla havet.

Kan slå rekordet

Prognoser pekar på att havsytans temperatur i de centrala delarna av ekvatoriella Stilla havet kan stiga mer än tre grader över det långsiktiga genomsnittet under de kommande månaderna, skriver The Economist.

Om prognoserna slår in skulle årets El Niño bli starkare än rekordet från 1982–83, som hittills betraktats som det mest kraftfulla sedan mätningarna inleddes.

El Niño uppstår när vindmönstren över Stilla havet förändras och varmt ytvatten samlas i den centrala och östra delen av oceanen.

Fenomenet påverkar vädersystem över hela världen genom att omfördela värme och nederbörd.

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