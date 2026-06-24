Luftkonditionering har blivit valfråga i Frankrike

Det hela ses numera som en symbolfråga inför nästa års presidentval, där högern och vänstern erbjuder olika lösningar på hur samhället ska anpassas till ett allt varmare klimat.

Åsikterna går isär

Nationell samlings ledare Marine Le Pen vill se omfattande satsningar på luftkonditionering, särskilt i skolor, sjukhus och äldreboenden.

Partiet menar att kylsystem är nödvändiga för att skydda befolkningen under allt vanligare värmeböljor och anklagar vänstern för att låta ideologiska klimatargument gå före människors hälsa, skriver Financial Times.

På vänsterkanten och bland de gröna partierna är synen en annan.

Där framhålls luftkonditionering som en kortsiktig lösning som riskerar att öka energiförbrukningen och förvärra uppvärmningen i tättbebyggda områden.

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