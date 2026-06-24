Värmeböljan ligger som ett tak över många franska städer. Det har nu utvecklats till en politisk stridsfråga.
Luftkonditionering har blivit valfråga i Frankrike
Frankrike har drabbats av rekordvärme under den senaste tiden med temperaturer över 40 grader.
Då har luftkonditionering blivit en oväntad stridsfråga i den franska politiken.
Det hela ses numera som en symbolfråga inför nästa års presidentval, där högern och vänstern erbjuder olika lösningar på hur samhället ska anpassas till ett allt varmare klimat.
Åsikterna går isär
Nationell samlings ledare Marine Le Pen vill se omfattande satsningar på luftkonditionering, särskilt i skolor, sjukhus och äldreboenden.
Partiet menar att kylsystem är nödvändiga för att skydda befolkningen under allt vanligare värmeböljor och anklagar vänstern för att låta ideologiska klimatargument gå före människors hälsa, skriver Financial Times.
På vänsterkanten och bland de gröna partierna är synen en annan.
Där framhålls luftkonditionering som en kortsiktig lösning som riskerar att öka energiförbrukningen och förvärra uppvärmningen i tättbebyggda områden.
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Utbredd skepsis
I stället vill man se snabbare renoveringar av byggnader, bättre isolering, ökad ventilation och fler parker och grönområden i städerna.
Frågan har fått extra aktualitet sedan Frankrike i veckan registrerade sin högsta temperatur någonsin. Värmen har lett till att både turistattraktioner och skolor tillfälligt stängt.
Omkring 1 800 skolor höll stängt under tisdagen eftersom lokalerna bedömdes vara för varma för elever och personal.
Trots att Frankrike producerar omkring 70 procent av sin el med kärnkraft, och därmed har relativt låga utsläpp från elproduktionen, finns en utbredd skepsis mot luftkonditionering.
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Ökar trots allt
Många fransmän förknippar fortfarande kylda miljöer med hälsorisker och obehag, samtidigt som miljöorganisationer varnar för ökad energianvändning.
Samtidigt förändras attityderna. Andelen hushåll med luftkonditionering har ökat kraftigt de senaste åren, även om Frankrike fortfarande ligger långt efter länder som Spanien, Italien och USA.
Opinionsmätningar visar att en stor majoritet av fransmännen ser luftkonditionering som det mest effektiva sättet att hantera extrem värme, även om många samtidigt anser att tekniken är problematisk ur miljösynpunkt.
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