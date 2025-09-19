Arktis isar påverkar inte bara närområdet utan har effekter hela vägen till Europa och Nordamerika. Nu varnar forskare vad som sker när de smälter.
Arktis isar påverkar Europa – ger köldknäppar
Havsisen i Arktis styr vintervädret hela vägen till Nordamerika och Europa.
Arktis isar styr vädret i Europa
Isarna hjälper till att styra vädret långt bort uppger forskare på amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC), enligt Earth.com.
Deras forskning visar att när istäcket i Arktis krymper eller tunnas ut, utbyter havet och atmosfären värme på olika sätt.
Leder till köldknäppar
Det kan i sin tur påverka storskaliga vindar som ger köld och stormar runt om i exempelvis Europa.
När isarna smälter kan det förändra energibalansen och därmed påverka vädermönster längre söderut. Det är dock en effekt som sker över tid och utspelar sig tillsammans med många andra klimatfaktorer.
På sistone har både Europa och Nordamerika upplevt köldknäppar, då kall arktisk luft har brutit sig loss och rört sig söderut.
NSIDC har studerat dessa förändringar i årtionden.
Forskingen ska reda ut frågetecken
Deras forskning hjälper till att förklara varför regionala köldknäppar fortfarande kan inträffa i en allt varmare värld, där många numera ifrågasätter klimatförändringarna, eftersom det trots allt blir kallare på vintern på sina håll.
Faktum kvartstår att Arktis havsis nådde ett rekordlågt vintermaximum i mars då det landade på runt 5,5 miljoner kvadratkilometer.
Så lågt har det inte varit under 47 år av satellitmätningar.
Den minskningen fortsatte sedan under sommaren, och har gått ner med runt 10 procent per decennium, om man jämför med åren mellan 1980 och 2010.
Saknas gammal is i Arktis
Samtidigt som istäcket minskar så går även åldern på isen ner, där flerårig is nu bara utgör en liten bråkdel av vad den var på 1980-talet, och där den äldsta isen är minimal.
Det rekordlåga vinterisen 2025 ser ut att få en liten hösttillväxt i år.
Tunn is bildas snabbare, men den spricker och smälter också lättare genom vindar och varma perioder vilken sedan alltså påverkar vädret på våra breddgrader genom nya köldknäppar.
