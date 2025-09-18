Nu kommer kineserna hit genom Arktis

Ett kinesiskt företag förbereder sig just nu för en rutt med ett lastfartyg längs Rysslands norra kust till Europa.

Testkörningen, som möjliggjorts av smältande is och allt snabbare klimatförändringar, kan ha stor påverkan både på internationell handel och miljö.

Kina skickar containerfartyget Istanbul Bridge på en 18 dagar lång resa från världens största hamn, Ningbo-Zhoushan, till brittiska Felixstowe med avgång 20 september och med en isbrytare som följeslagare.

Målet är inte en engångsresa, sådana har gjorts tidigare, utan att skapa en regelbunden rutt via Rysslands norra sjöväg och förbinda flera hamnar i Asien och Europa.

”Snabba förändringar”

”Klimatförändringarna förändrar den geopolitiska dynamiken snabbt och aktivt”, konstaterar Malte Humpert, grundare av Arctic Institute som studerar arktisk säkerhet, hos Politico.

”Den större bilden är att Arktis öppnar sig. För 20 år sedan var det fruset. Men nu när det smälter och något öppnar sig finns det intresse.”

Malte Humpert ser effekter större än de som är knutna till den nu aktuella sjöfarten.

”Arktis är den första regionen där klimatförändringarna förändrar den geopolitiska kartan. Om vi ​​inte hade klimatförändringarna skulle vi inte diskutera vissa ämnen. Ryssland skulle inte producera olja och gas i Arktis. Kina skulle inte skicka containerfartyg den vägen.”

