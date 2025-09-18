En expressrutt till Europa. Den drar Kina genom det Arktis där isen tinar. Nu testar man en ny transportled för snabbare leveranser.
Nu kommer kineserna hit genom Arktis
Ett kinesiskt företag förbereder sig just nu för en rutt med ett lastfartyg längs Rysslands norra kust till Europa.
Testkörningen, som möjliggjorts av smältande is och allt snabbare klimatförändringar, kan ha stor påverkan både på internationell handel och miljö.
Kina skickar containerfartyget Istanbul Bridge på en 18 dagar lång resa från världens största hamn, Ningbo-Zhoushan, till brittiska Felixstowe med avgång 20 september och med en isbrytare som följeslagare.
Målet är inte en engångsresa, sådana har gjorts tidigare, utan att skapa en regelbunden rutt via Rysslands norra sjöväg och förbinda flera hamnar i Asien och Europa.
När Nordpolen smälter: “Faror och möjligheter”. Dagens PS
”Snabba förändringar”
”Klimatförändringarna förändrar den geopolitiska dynamiken snabbt och aktivt”, konstaterar Malte Humpert, grundare av Arctic Institute som studerar arktisk säkerhet, hos Politico.
”Den större bilden är att Arktis öppnar sig. För 20 år sedan var det fruset. Men nu när det smälter och något öppnar sig finns det intresse.”
Malte Humpert ser effekter större än de som är knutna till den nu aktuella sjöfarten.
”Arktis är den första regionen där klimatförändringarna förändrar den geopolitiska kartan. Om vi inte hade klimatförändringarna skulle vi inte diskutera vissa ämnen. Ryssland skulle inte producera olja och gas i Arktis. Kina skulle inte skicka containerfartyg den vägen.”
Putin trappar upp i Arktis – USA halkar efter när isen smälter. Dagens PS
Beror helt på klimatförändringar
”Det är den första stora regionen på jorden där klimatförändringarna snabbt och aktivt förändrar den geopolitiska dynamiken, på grund av resurser, tillgång till sjöfartsrutter och eftersom en ny region plötsligt är tillgänglig”, sammanfattar Humpert.
Peter Sand, chefsanalytiker på sjöfartskonsultföretaget Xeneta, konstaterar att idén inte är ny.
”Den har debatterats, talats om, prövats ett antal gånger de senaste decennierna”, säger han.
”Kina tillkännagav något liknande för två år sedan. De gjorde det då, och nu försöker de igen.”
Det nya är att Kina testar fyra hamnar i Kina, sedan vägen via Arktis till Storbritannien, Rotterdam, Hamburg och Gdansk.
”Det liknar faktiskt en vanlig sjöfartsrutt”, erkänner Sand.
Speciella förutsättningar
Samtidigt är vägen via Arktis bara meningsfull vid hög efterfrågan och ett stort behov av färre dagar för transporten, menar Peter Sand.
”Ingen bor i polarregionen. Det enda sättet den konkurrerar på är när extra kapacitet och kortare transittider överflyglar högre fraktrater.”
Malte Humpert ser Kinas försök som ett sätt att plantera en flagga för framtiden.
”Om man rullar fram detta 30-40 år in i framtiden och isen smälter ytterligare 30-50 procent, så har man plötslig sex månader utan is och Arktis blir väldigt intressant.”
Att det över huvud taget går att diskutera Arktis som alternativ beror helt på klimatförändringarna.
”De sker snabbare än någon väntade sig ens för 5-10 år sedan”, säger Humpert.
”För tio år sedan trodde ingen vi skulle se containertrafik i Arktis före 2040 eller 2050. Här är vi nu år 2025 och kineserna gör det.”
Danmark rustar på Grönland – men mot vem? Dagens PS
“Jättesvek” – kritiken mot Nordeas nya policy. Realtid
