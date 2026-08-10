"YONO"– nytt motto minskar konsumtionen i Kina

Tufft för lyxbolagen

En undersökning från Oliver Wyman och Tax Free World Association visar skillnaden mellan kategorierna.

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Bland välbeställda kinesiska konsumenter uppgav 37 procent att de planerar att öka sina inköp av premiumskönhet under det kommande året. För lädervaror var motsvarande andel endast 4 procent.

Hudvårdsprodukter är billigare, förbrukas snabbare och kan lättare motiveras som en investering i det egna välbefinnandet. En dyr handväska är däremot ett större engångsköp som kan skjutas på framtiden.

För lyxkonglomerat som LVMH och Hermès är utvecklingen mindre gynnsam.

Bolagen har visserligen egna parfym- och kosmetikverksamheter, men deras utbud inom hudvård är betydligt mindre än hos specialiserade skönhetsföretag.

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Bromsade in för ett par år sedan

LVMH uppger att kinesiska konsumenters konsumtion var i stort sett oförändrad under första halvåret. Kering, som äger Gucci, rapporterade samtidigt fortsatt minskad försäljning i Kina under andra kvartalet.

Den kinesiska lyxmarknaden hade en kraftig tillväxt under det senaste decenniet, men utvecklingen bromsade in tydligt under 2024. Återhämtningen har sedan dess varit ojämn.

För lyxbranschen innebär utvecklingen en förändrad konsumtionskultur. Den tidigare starka efterfrågan på dyra statusprodukter har ersatts av ett större fokus på värde och återkommande mindre köp.

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Trenden sammanfattas i uttrycket från ”YOLO”, att leva för dagen, till ”YONO” – att man bara behöver en.

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